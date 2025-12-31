छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात ‘बटाटा’ होता का?

Sandip Kapde

परिचय –

बटाटा हा आज भारतीय स्वयंपाकघरातील अविभाज्य घटक असला तरी त्याचा इतिहास खूप जूना आहे.

स्वभाव –

चव शोषून घेणारा आणि बहुरूपी असलेला बटाटा जगभरात “गरीबांचा मित्र” म्हणून ओळखला जातो.

मूळ –

बटाट्याचा उगम दक्षिण अमेरिकेतील पेरू आणि बोलिव्हिया भागात झाला, असे इतिहास सांगतो (FAO, Food History).

कालखंड –

१६व्या शतकापर्यंत बटाटा फक्त दक्षिण अमेरिकेतच परिचित होता आणि आशिया व युरोपमध्ये तो अज्ञात होता.

प्रवास –

ख्रिस्तोफर कोलंबसनंतर सुरू झालेल्या ‘कोलंबियन एक्सचेंज’मुळे बटाटा युरोपमध्ये पोहोचला (Alfred W. Crosby).

युरोप –

१६व्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्पॅनिश लोकांनी बटाटा युरोपमध्ये रूजवला आणि हळूहळू तो मुख्य अन्न झाला.

दुष्काळ –

१८४५ ते १८४९ या काळातील आयर्लंडमधील बटाटा दुष्काळाने या पिकाचे महत्त्व आणि त्यावरील अवलंबित्व स्पष्ट केले (Irish History Sources).

भारतप्रवेश –

भारतात बटाटा पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांमार्फत १६व्या–१७व्या शतकात पश्चिम किनारपट्टीवर आला.

मर्यादा –

सुरुवातीला बटाट्याची लागवड गोवा, मलबार किनारा आणि काही बंदरांपुरतीच मर्यादित होती.

उल्लेख –

भारतात बटाट्याचा पहिला लिखित उल्लेख सुमारे १६१५ किंवा १६७५ मध्ये युरोपीय प्रवाशांच्या नोंदीत आढळतो, पण तो प्रवाशांच्या बाबाती आढळतो. (Edward Terry, John Fryer).

प्रसार –

१८व्या शतकात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात बटाट्याची लागवड योजनाबद्धरीत्या वाढवण्यात आली.

स्वयंपाक –

बंगाली, अवधी आणि उत्तर भारतीय पाककृतींमध्ये बटाट्याचा वापर १८व्या–१९व्या शतकात रूढ झाला (Colleen Taylor Sen).

कालगणना –

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा कालखंड इ.स. १६३० ते १६८० असा असून हा बटाट्याच्या मर्यादित भारतप्रवेशाचा काळ होता.

शिवकाळ –

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात बटाटा महाराष्ट्रात किंवा मराठा साम्राज्यात सामान्यपणे उपलब्ध किंवा वापरात नव्हता

मर्यादित-

१७व्या शतकात बटाटा फक्त पोर्तुगिज वसाहतींमध्ये आणि किनारपट्टीवर मर्यादित होता. तो सामान्य लोकांच्या आहारात किंवा अंतर्देशीय महाराष्ट्रात (पुणे, रायगड इत्यादी) पोहोचला नव्हता.

