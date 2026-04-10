छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात समोसा होता का? काय आहे इराण कनेक्शन

Sandip Kapde
समोशाचा उगम इराणमध्ये झाला असून इ.स. ९९५–१०७७ दरम्यान अबुल फजली बेहाकी यांनी ‘संबुश्क’ असा त्याचा उल्लेख केला आहे.
Did samosas exist during the time of Shivaji Maharaj?
esakal
११व्या शतकात ‘संबुश्क’ आणि ‘संबुश’ ही नावे प्रचलित होती, जी पुढे बदलत गेली.
१४व्या शतकात व्यापारी दक्षिण आशियात आले आणि त्यांनी हा पदार्थ भारतात आणला.
१४व्या–१५व्या शतकात भारतात ‘संबुश’चे ‘समोसा’मध्ये रूपांतर झाले आणि त्यात स्थानिक बदल झाले.
मध्ययुगीन काळात (१४–१५वे शतक) बिहार आणि बंगालमध्ये त्याला ‘सिंघडा’ असे नाव पडले.
इ.स. १३३३ च्या सुमारास इब्न बतूता भारतात आला आणि त्याने समोशाचा उल्लेख आपल्या लिखाणात केला.
१४व्या शतकात मुहम्मद बिन तुघलक यांच्या दरबारात समोसा खास खाद्यपदार्थ म्हणून दिला जात होता.
त्या काळात (१४वे शतक) समोशात मांस, पिस्ते, अक्रोड आणि बदाम यांसारखे श्रीमंत घटक वापरले जात.
१३–१४व्या शतकातील अमीर खुसरो यांनीही समोशाचा उल्लेख आपल्या रचनांमध्ये केला आहे.
१५–१६व्या शतकात भारतात समोशात स्थानिक मसाले आणि भाज्या घालून त्याची चव बदलली गेली.
१६–१७व्या शतकात बटाट्याचे सारण समोशात वापरले जाऊ लागले आणि तो सर्वसामान्यांमध्ये लोकप्रिय झाला.
१६व्या शतकात मालवा सल्तनत (मध्य भारत) च्या निमतनामा या पाककृती ग्रंथात समोश्याची रेसिपी आहे. हा ग्रंथ नंतर विजापूर आदिलशाहाच्या संग्रहात गेला.
आदिलशाही, निजामशाही आणि इतर दख्खन सल्तनतांच्या इराणी प्रभावामुळे समोसा १६व्या-१७व्या शतकात नक्कीच प्रचलित होता.
छत्रपती शिवाजी महाराज (१६३०–१६८०) यांच्या काळात समोसा भारतात आधीपासूनच प्रचलित होता.
त्यामुळे शिवाजी महाराजांच्या काळात समोसा अस्तित्वात होता आणि मराठा प्रदेशात पोहोचला असण्याची शक्यता दाट आहे.
