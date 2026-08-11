छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात भात खाल्ला जात होता का? जाणून घ्या रहस्य

Sandeep Shirguppe
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात महाराष्ट्रात भात खाल्ला जात होता.
Shivaji Maharaj History
esakal
कोकण, घाटमाथ्यालगतच्या भागात तो प्रमुख अन्नपिकांपैकी एक होता.
Shivaji Maharaj History
esakal
पावसाळी हवामान आणि भातशेतीसाठी योग्य जमीन यामुळे भात हा तेथील आहाराचा महत्त्वाचा भाग होता.
Shivaji Maharaj History
esakal
मावळ, कोकण आणि सह्याद्री परिसरात भातासोबत नाचणी, ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये अशी पिकेही घेतली जात.
Shivaji Maharaj History
esakal
त्या काळातील लोकांचा आहार प्रदेशानुसार बदलत असे. भात + डाळ/आमटी, भाजी, ताक किंवा मांसाहार असा आहार असण्याची शक्यता होती.
Shivaji Maharaj History
esakal
आजच्या तांदळाच्या विविध पॉलिश केलेल्या जातींसारखा तांदूळ त्या काळात नव्हता. स्थानिक पारंपरिक भाताच्या जाती वापरल्या जात.
Shivaji Maharaj History
esakal
शिवकालीन कागदपत्रे, महसूल व्यवस्था आणि शेतीविषयक उल्लेखांमध्ये भात/तांदूळ हे महत्त्वाचे कृषी उत्पादन असल्याचे दिसते.
Shivaji Maharaj History
esakal
“शिवाजी महाराजांच्या काळात भात नव्हता” किंवा “मराठे भात खात नव्हते” हे चुकीचे आहे.
Shivaji Maharaj History
esakal
Dal or Rice
Sakal