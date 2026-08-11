छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात भात खाल्ला जात होता का? जाणून घ्या रहस्य

Sandeep Shirguppe

छत्रपती शिवाजी महाराज

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात महाराष्ट्रात भात खाल्ला जात होता.

Shivaji Maharaj History

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कोकणात प्रमुख पीक

कोकण, घाटमाथ्यालगतच्या भागात तो प्रमुख अन्नपिकांपैकी एक होता.

Shivaji Maharaj History

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esakal

महत्त्वाचा आहार

पावसाळी हवामान आणि भातशेतीसाठी योग्य जमीन यामुळे भात हा तेथील आहाराचा महत्त्वाचा भाग होता.

Shivaji Maharaj History

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esakal

इतर पिकेही महत्त्वाची

मावळ, कोकण आणि सह्याद्री परिसरात भातासोबत नाचणी, ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये अशी पिकेही घेतली जात.

Shivaji Maharaj History

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esakal

प्रदेशानुसार आहार बदल

त्या काळातील लोकांचा आहार प्रदेशानुसार बदलत असे. भात + डाळ/आमटी, भाजी, ताक किंवा मांसाहार असा आहार असण्याची शक्यता होती.

Shivaji Maharaj History

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esakal

पॉलिश तांदूळ नव्हता

आजच्या तांदळाच्या विविध पॉलिश केलेल्या जातींसारखा तांदूळ त्या काळात नव्हता. स्थानिक पारंपरिक भाताच्या जाती वापरल्या जात.

Shivaji Maharaj History

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शिवकालीन कागदपत्रात नमूद

शिवकालीन कागदपत्रे, महसूल व्यवस्था आणि शेतीविषयक उल्लेखांमध्ये भात/तांदूळ हे महत्त्वाचे कृषी उत्पादन असल्याचे दिसते.

Shivaji Maharaj History

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esakal

मराठे भात खात होते

“शिवाजी महाराजांच्या काळात भात नव्हता” किंवा “मराठे भात खात नव्हते” हे चुकीचे आहे.

Shivaji Maharaj History

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esakal

Dal or Rice

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Sakal

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