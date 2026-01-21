कोलेस्ट्रॉल कमी करणारी ‘भेंडी’ शिवाजी महाराजांच्या काळात होती का?

Sandip Kapde
भेंडीचा उगम भारतात नसून पूर्व आफ्रिकेतील इथिओपिया व सुदान परिसरात झाला, ज्याचा कालखंड इसवी सनपूर्व मानला जातो
Was Okra Used in Shivaji Maharaj’s Time?
esakal
अरब व्यापारी आणि मुस्लिम प्रवासी मार्गांमुळे भेंडी इसवी सनच्या पहिल्या काही शतकांत मध्यपूर्वेत पोहोचली
Was Okra Used in Shivaji Maharaj’s Time?
esakal
वेद किंवा चरकसंहिता यांसारख्या इसवी सनपूर्व आणि प्रारंभिक इसवी सनकालीन ग्रंथांत भेंडीचा स्पष्ट उल्लेख आढळत नाही
Was Okra Used in Shivaji Maharaj’s Time?
esakal
दक्षिण भारतातील काही ग्रंथांत इसवी सन १२व्या शतकाच्या आसपास ‘भंडी’सारखा शब्द दिसतो, पण तो भेंडीचाच आहे का यावर मतभेद आहेत.
Was Okra Used in Shivaji Maharaj’s Time?
esakal
इसवी सन १२व्या ते १३व्या शतकात मूरिश स्पेन व इजिप्तमार्गे भेंडीचा प्रसार आशिया आणि भारताकडे झाला, अशी माहिती आढळते
Was Okra Used in Shivaji Maharaj’s Time?
esakal
इसवी सन १२०० नंतरच्या काळात, विशेषतः मुस्लिम राजवटीदरम्यान, भेंडी भारतीय स्वयंपाकात अधिक वापरली जाऊ लागली
Was Okra Used in Shivaji Maharaj’s Time?
esakal
इसवी सन १६व्या ते १७व्या शतकात हैदराबादच्या निजामी काळातील स्वयंपाकपरंपरेत दही भेंडीसारख्या पदार्थांचा उल्लेख आढळतो, ज्यावरून त्या काळात भेंडी हैदराबाद परिसरात वापरात होती
Was Okra Used in Shivaji Maharaj’s Time?
esakal
शिवाजी महाराजांच्या काळात म्हणजे इसवी सन १६३० ते १६८० दरम्यान भेंडी भारतात उपलब्ध होती, पण तीचा वापर व्यापक नव्हता
Was Okra Used in Shivaji Maharaj’s Time?
esakal
इसवी सन १७व्या शतकात दक्षिण व मध्य भारतात भेंडीचा वापर अधिक प्रचलित होता, तर महाराष्ट्रात तो हळूहळू वाढत होता Was Okra Used in Shivaji Maharaj’s Time?
Was Okra Used in Shivaji Maharaj’s Time?
esakal
इसवी सन १८व्या शतकानंतर भेंडी भारतीय खाद्यसंस्कृतीचा स्थायी भाग बनली
Was Okra Used in Shivaji Maharaj’s Time?
esakal
आज भेंडी कोलेस्ट्रॉल कमी करणारी भाजी म्हणून ओळखली जाते, हा पोषणदृष्टीकोन इसवी सन २०व्या शतकात विकसित झाला
Was Okra Used in Shivaji Maharaj’s Time?
esakal
इसवी सन २१व्या शतकात भारत भेंडीचा जगातील प्रमुख उत्पादक मानला जातो
Was Okra Used in Shivaji Maharaj’s Time?
esakal
भेंडी इसवी सन १७व्या शतकात शिवाजी महाराजांच्या काळात भारतात होती, मात्र ती तेव्हा पूर्णपणे पारंपरिक नसून नव्याने रुजत होती, असे ऐतिहासिक माहिती वरुन स्पष्ट होते.
Was Okra Used in Shivaji Maharaj’s Time?
esakal
Ayurvedic remedies for cholesterol heart fitness
sakal