बॅड कोलेस्ट्रॉलला बाय-बाय! आयुर्वेदातील 'हे' 10 रामबाण उपाय हृदयासाठी वरदान

Aarti Badade

कोलेस्ट्रॉल आणि आयुर्वेद

चुकीची जीवनशैली आणि आहारामुळे वाढलेले खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) हृदयासाठी घातक असते. आयुर्वेदामध्ये यावर अतिशय प्रभावी आणि नैसर्गिक उपाय उपलब्ध आहेत."

Ayurvedic remedies for cholesterol heart fitness

|

Sakal

लसूण - एक शक्तिशाली औषध

दररोज सकाळी १-२ कच्च्या लसणाच्या पाकळ्या खाल्ल्याने रक्तवाहिन्यांमधील अडथळे दूर होतात आणि कोलेस्ट्रॉलची पातळी नैसर्गिकरित्या कमी होते.

मेथीच्या दाण्यांची कमाल

रात्रभर पाण्यात भिजवलेले मेथी दाणे आणि त्याचे पाणी सकाळी प्यायल्याने शरीरातील अतिरिक्त चरबी शोषली जाण्यास प्रतिबंध होतो.

धणे पाणी - नैसर्गिक डिटॉक्स

धणे पाण्यात उकळून ते पाणी गाळून प्यायल्याने शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडतात आणि रक्तातील कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित राहते.

अर्जुन आणि गुग्गुळ

अर्जुन सालेचा काढा हृदयासाठी टॉनिक म्हणून काम करतो, तर 'गुग्गुळ' ही वनस्पती खराब चरबी आणि ट्रायग्लिसराईड्स कमी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी आहे.

दालचिनी आणि आले

आल्याचा चहा आणि जेवणात दालचिनीचा वापर केल्याने चयापचय (Metabolism) सुधारते आणि शरीरातील साठलेली चरबी कमी होण्यास मदत होते.

त्रिफळा - पचनासाठी उत्तम

रात्री कोमट पाण्यासोबत त्रिफळा चूर्ण घेतल्याने पचन सुधारते आणि चरबीच्या चयापचयाची प्रक्रिया वेगवान होते.

व्यायाम आणि योगासने

केवळ औषधे पुरेशी नाहीत! दररोज ३० मिनिटे वेगाने चालणे, सायकलिंग आणि प्राणायाम केल्याने चांगले कोलेस्ट्रॉल (HDL) वाढते.

तज्ज्ञांचा सल्ला महत्त्वाचा

कोणतेही आयुर्वेदिक उपचार सुरू करण्यापूर्वी तुमच्या प्रकृतीनुसार आयुर्वेदिक तज्ज्ञांचा किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घेणे नेहमीच योग्य ठरते.

