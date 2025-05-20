पुण्यात दडलंय १२व्या शतकातील अद्भुत शिवमंदिर, पांडव होते वास्तव्यास

Sandip Kapde

बाणेश्वर मंदिर

बाणेश्वर मंदिर हे पुणेच्या बाहेर बाणेर या उपनगरात वसलेले आहे.

Ancient Baneshwar Cave Temple in Baner, Pune | esakal

गुप्त गुफा मंदिर

हे मंदिर गुप्त गुफा मंदिर असून प्राचीन काळात पांडवांनी येथे अज्ञातवासात वास्तव्य केल्याची आख्यायिका आहे.

Ancient Baneshwar Cave Temple in Baner, Pune | esakal

बाणेश्वर

पांडवांनी येथे बाणेश्वर अर्थात शिवलिंगाची स्थापना केली होती.

Ancient Baneshwar Cave Temple in Baner, Pune | esakal

शिवशक्तीचे स्थान

येथे केवळ शिवच नाही तर गंगेच्या उगमाचीही प्रतीकात्मकता आहे, म्हणून हे शिवशक्तीचे स्थान मानले जाते

Ancient Baneshwar Cave Temple in Baner, Pune | esakal

शिवशक्तीचा आशिर्वाद

मंदिरात बाराही महिने शिवशक्तीचा आशिर्वाद वाहत असतो

Ancient Baneshwar Cave Temple in Baner, Pune | esakal

पुरातत्त्व

पुरातत्त्व खात्याच्या मते हे मंदिर इ.स.पूर्व १२०० सालातील आहे

Ancient Baneshwar Cave Temple in Baner, Pune | esakal

कालखंड

मंदिरात आढळणाऱ्या वीरगळांवरून त्यांचा कालखंड इ.स.पूर्व १२व्या शतकाचा आहे असे मानले जाते

Ancient Baneshwar Cave Temple in Baner, Pune | esakal

वीरगळ

हे वीरगळ येथे वसलेल्या राज्यकर्त्यांचे असून त्यांनाच शिवालेख देखील म्हणतात.

Ancient Baneshwar Cave Temple in Baner, Pune | esakal

तुकाई माता

गुफा मंदिर तुकाई माता मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गावर आहे.

Ancient Baneshwar Cave Temple in Baner, Pune | esakal

देवी तुकाई माता

तुकाई देवीचे मंदिर पांढऱ्या रंगाचे असून हे देवी तुकाई मातेस समर्पित आहे.

Ancient Baneshwar Cave Temple in Baner, Pune | esakal

डोंगर

मंदिराच्या जवळ एक मेहराब असून त्यानंतर डोंगरात खोदलेली एक पगडंडी गुप्त गुफेपर्यंत पोहोचते.

Ancient Baneshwar Cave Temple in Baner, Pune | esakal

शिवलिंग

गुफेत एक शिवलिंग आहे जे भगवान शिवचे अमूर्त रूप दर्शवते.

Ancient Baneshwar Cave Temple in Baner, Pune | esakal

विजयस्तंभ

गुफेत सुमारे ७०० ते ८०० वर्षे जुने विजयस्तंभ किंवा वीरगळ आहेत.

Ancient Baneshwar Cave Temple in Baner, Pune | esakal

सुरक्षित

हे वीरगळ काचांच्या दरवाज्यांच्या मागे सुरक्षितरित्या ठेवले गेले आहेत.

Ancient Baneshwar Cave Temple in Baner, Pune | esakal

नैसर्गिक झरा

गुफेतून वाहणारा नैसर्गिक झरा मंदिरात शांतता आणि थंडावा निर्माण करतो.

Ancient Baneshwar Cave Temple in Baner, Pune | esakal

बाणेश्वर गुफा मंदिर

बाणेश्वर गुफा मंदिर बाणेर रोडवरून गावाच्या दिशेने गेल्यावर, डावीकडे सुमारे २० पायऱ्या चढून सापडते.

Ancient Baneshwar Cave Temple in Baner, Pune | esakal

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रत्येक किल्ल्यांवर शिवमंदिर असण्यामागचं गूढ काय?

Shivaji Maharaj | esakal
येथे क्लिक करा