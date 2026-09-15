नेताजी, नेहरू अन् गांधीजी यांच्या रुपातील 'लालबागचा राजा' पाहिलात का? ऐतिहासिक फोटो...

Swadesh Ghanekar
लालबागच्या राजा गणेशोत्सव मंडळाची स्थापना १९३४ साली झाली.
Lalbaugcha Raja Darshan
ESakal
स्थानिक कोळी बांधव आणि व्यापाऱ्यांनी बाजारपेठेसाठी केलेल्या नवसाला बाप्पा पावल्यमुळे ही स्थापना करण्यात आली होती.
Lalbaugcha Raja Darshan
ESakal
राजाची भव्य आणि रुबाबदार मूर्ती घडवण्याचा मान गेली अनेक दशके कांबळी कुटुंबाकडे हे.
LALBAUGCHA RAJA_ RARE PHOTOS
दर्शनासाठी 'चरण स्पर्श रांग' आणि 'मुख दर्शन रांग' अशा मुख्यत्वे दोन रांगा असतात
LALBAUGCHA RAJA_ RARE PHOTOS
हे मंडळ मोठे सामाजिक व शैक्षणिक उपक्रम राबवते.
LALBAUGCHA RAJA_ RARE PHOTOS
१९४६ मध्ये गणपती बाप्पाची मूर्ती नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या (आझाद हिंद सेनेच्या) वेशभूषेत साकारण्यात आली होती.
1946: Netaji Subhas Chandra Bose.
भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या रूपात आणि बैलगाडीवर स्वार असलेली मूर्ती साकारली होती
1947: Pandit Jawaharlal Nehru, riding a bullock cart.
३० जानेवारी १९४८ रोजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना आदरांजली वाहण्यासाठी त्यांची छबी आणि विचार दर्शवणारी मूर्ती बनवण्यात आली होती.
1948: Mahatma Gandhi, following his assassination.
अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी निघणारी लालबागच्या राजाची विसर्जन मिरवणूक अत्यंत भव्य असते.
LALBAUGCHA RAJA_ RARE PHOTOS
LALBAUGCHA RAJA_ RARE PHOTOS