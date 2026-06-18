अहिल्यानगर आणि हैदराबादच्या निजामशाहीत काय फरक होता?

संतोष कानडे

अहिल्यानगर

अहिल्यानगर (जुनं अहमदनगर) येथील निजामशाही आणि हैदराबादची निजाम राजवट या दोन वेगवेगळ्या सत्ताकाळातील राजवटी होत्या.

निजामशाही

अहमदनगरच्या निजामशाहीची स्थापना १४९० मध्ये मलिक अहमद निजाम शाह -१ याने केली होती.

अहमद निजामशहा

अहमदनगर शहराचे नावही अहमद निजामशहा त्याच्या नावावरून ठेवण्यात आले होते.

सल्तनत

त्याकाळी निजामशाही ही दख्खनमधील एक प्रभावशाली सल्तनत मानली जायची.

विस्तार

अहमदनगरच्या निजामशाहीचा अंत १६३६ मध्ये मुघल साम्राज्याच्या विस्तारामुळे झाला.

स्थापना

हैदराबादच्या निजाम राजवटीची स्थापना नंतर १७२४ मध्ये असिफ जाह-१ याने केली होती.

वेगळं घराणं

हैदराबादचे निजाम हे आसफजाही घराण्यातील होते, तर अहमदनगरची निजामशाही वेगळ्या घराण्याची होती.

८८ वर्षांचे अंतर

दोन्ही राजवटींमध्ये सुमारे ८८ वर्षांचे अंतर असल्यामुळे त्या एकाच सत्तेचा भाग नव्हत्या.

इतिहास

'निजाम' हा शब्द दोन्ही ठिकाणी वापरला गेला असला तरी त्यांचा इतिहास, राजधानी आणि शासक वेगळे होते.

सत्ताकेंद्रे

अहिल्यानगरची निजामशाही आणि हैदराबादच्या निजामांची राजवट यांना स्वतंत्र ऐतिहासिक सत्ताकेंद्रे म्हणून पाहिले जाते.

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