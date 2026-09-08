हार्ट अटॅक आणि कार्डियाक अरेस्ट, यात नेमका फरक काय?

Pranali Kodre
हार्ट अटॅक आणि कार्डियाक अरेस्ट हे दोन्ही हृदयविकाराशी संबंधित असले, तरी या दोन्ही वेगळ्या वैद्यकिय स्थिती आहेत.
Heart Attack vs. Cardiac Arrest
Sakal
थोडक्यात सांगायचे झाले, तर हार्ट अटॅक रक्ताभिसरणासंदर्भातील (Blood Circulation) समस्या आहे, तर कार्डियाक अरेस्ट ही हृदयाच्या विजेच्या वहनाची (Electrical) समस्या आहे.
Heart Attack vs. Cardiac Arrest
Sakal
हार्ट अटॅकमध्ये रक्त पुरवणाऱ्या धमन्यांमध्ये (Arteries) अडथळा निर्माण होतो, तर कार्डियाक अरेस्टमध्ये हृदयाची धडधड/इलेक्ट्रिकल सिस्टीम अचानक बिघडते.
Heart Attack vs. Cardiac Arrest
Sakal
हार्ट अटॅकमध्ये हृदय धडधडत असलं तरी काही भागाला पुरेसा रक्तपुरवठा होत नाही, तर कार्डियाक अरेस्टमध्ये हृदय धडधडणे अचानक थांबते.
Heart Attack vs. Cardiac Arrest
Sakal
हार्ट अटॅकमध्ये बहुतेकवेळा रुग्ण शुद्धीवर असतो, पण कार्डियाक अरेस्टमध्ये क्षणार्धात रुग्ण बेशुद्ध होतो आणि श्वास थांबतो.
Heart Attack vs. Cardiac Arrest
Sakal
छातीत मध्यभागी किंवा डाव्या बाजूला तीव्र वेदना, डाव्या हाताला कळ मारणे, मान-पाठीत वेदना, घाम येणे, मळमळणे ही हार्ट अटॅकची लक्षणे आहेत.
Heart Attack vs. Cardiac Arrest
Sakal
अचानक चक्कर येणे, धाडकन खाली पडणे, नाडी (Pulse) न लागणे ही कार्डियाक अरेस्टची लक्षणे आहेत.
Heart Attack vs. Cardiac Arrest
Sakal
हार्ट अटॅकमध्ये तात्काळ उपचार न मिळाल्यात तो कार्डियाक अरेस्टमध्ये बदलू शकतो, त्यामुळे रुग्णाला त्वरित हॉस्पिटलमध्ये नेणे महत्त्वाचे असते.
Heart Attack vs. Cardiac Arrest
Sakal
कार्डियाक अरेस्ट हा थेट प्राणघातक असतो, काही मिनिटात रुग्णाचा मृत्यू होऊ शकतो.
Heart Attack vs. Cardiac Arrest
Sakal
कार्डियाक अरेस्टमध्ये तात्काळ CPR छातीवर हाताने सतत दाब देणे आवश्यक आहे किंवा AED Machine उपलब्ध असल्यास वापरणे.
Heart Attack vs. Cardiac Arrest
Sakal
सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
Heart Attack vs. Cardiac Arrest
Sakal
Mental Health Benefits of Crochet
Sakal