मायक्रोवेव्ह आणि ओव्हनमध्ये नेमका फरक काय?

Pranali Kodre

Microwave vs Oven

मायक्रोवेव्ह (Microwave) आणि ओव्हन (Oven) हे दोन्ही उपकरणे अन्न शिजवण्यासाठी आणि गरम करण्यासाठी वापरतात.

Microwave vs Oven

|

Sakal

फरक

पण त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत आणि उपयोगात महत्त्वाचे फरक आहेत.

Oven

|

Sakal

लहरी आणि हिटिंग रॉड्स किंवा कॉईल्स

मायक्रोवेव्हमध्ये लहरींचा (Waves) वापर केला जातो, तर ओव्हनमध्ये हिटिंग रॉड्स किंवा कॉईल्स असतात.

Oven

|

Sakal

मायक्रोवेव्हचा वापर

मायक्रोवेव्हचा वापर शिजवलेलं अन्न लवकर गरम करणे, दुध/पाणी उकळणे किंवा फ्रोजन फूड डीफ्रॉस्ट करणे यासाठी मुख्यत: केला जातो.

Microwave

|

Sakal

ओव्हनचा वापर

ओव्हनचा वापर मुख्यत: बेकिंग, रोस्टिंग आणि ग्रिलिंगसाठी होतो.

Oven

|

Sakal

अन्न लवकर गरम

मायक्रोवेव्हमझ्ये अन्न खूप लवकर गरम होते.

Microwave

|

Sakal

प्री-हिट

ओव्हनआधी प्री-हिट करावा लागतो आणि अन्न शिजायला वेळ लागतो.

Oven

|

Sakal

मायक्रोवेव्हसाठी भांडी

मायक्रोवेव्हमध्ये सेफ काट किंवा प्लॅस्टिकचीच भांडी चालतात, धातुची भांडी आजिबात चालत नाही.

Microwave

|

Sakal

ओव्हनसाठी भांडी

ओव्हनमध्ये धातूची (ॲल्युमिनियम, स्टील), बेकिंग ट्रे आणि बेकिंग-सेफ काचेची भांडी वापरलेली चालतात.

Oven

|

Sakal

अन्नाचं टेक्स्चर

मायक्रोवेव्हमध्ये अन्नाला कुरकुरीतपणा न येता अन्न मऊ राहते. ओव्हनमध्ये पदार्थाला छान कुरकुरीतपणा मिळतो.

Oven

|

Sakal

...तर मायक्रोवेव्ह निवडा

जर अन्न पटकन गरम करणे किंवा सोपे पदार्थ बनवायचे असतील, तर मायक्रोवेव्ह योग्य पर्याय आहे.

Microwave

|

Sakal

...तर ओव्हन निवडा

तुम्हाला बेकिंग, तंदुरी किंवा पिझ्झा-ब्रेड बनवण्याची आवड असेल, तर ओव्हन उत्तम पर्याय आहे.

Oven

|

Sakal

महत्त्वाची टीप

'कन्व्हेक्शन मायक्रोवेव्ह' (Convection Microwave) देखील बाजारात मिळतात, जे मायक्रोवेव्ह आणि ओव्हन हे दोन्ही पर्याय एकत्र उपलब्ध असतात.

Microwave

|

Sakal

लोहापासून मॅग्नेशियमपर्यंत, बाजरी आहे 'या' पोषक खनिजांनी समृद्ध

Minerals Found In Pearl Millet

|

Sakal

येथे क्लिक करा