आजच्या गव्हात आहे का पोषक तत्वे? जाणून घ्या जुन्या आणि नव्या गव्हातील फरक

सकाळ डिजिटल टीम

शेतीच्या पद्धती

आधुनिक शेतीच्या पद्धती आणि पारंपारिक शेती यांच्यातील बदलांमुळे आजच्या गव्हात आणि जुन्या गव्हात मोठे फरक दिसून येतात. नेमका काय फरक आहे जाणून घ्या.

पोषक तत्त्वे

जुन्या गव्हाचे वाण (varieties) खूप उंच होते आणि त्यांची मुळे जमिनीत खोलवर जात. यामुळे ते जमिनीतून अधिक पोषक तत्त्वे शोषून घेऊ शकत.

बुटका गहू

जास्त उत्पादन मिळवण्यासाठी आजचा गहू बुटका (dwarf) तयार करण्यात आला आहे. त्याची मुळे जमिनीच्या वरच्या थरातच राहतात, त्यामुळे ते कमी पोषक तत्त्वे शोषून घेतात.

पौष्टिक मूल्य

जुना गहू: यात प्रथिने, फायबर, जीवनसत्त्वे (B-complex), खनिजे (लोह, जस्त, मॅग्नेशियम) आणि एंटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात होते.

नवीन गहू: यात प्रथिने आणि खनिजांचे प्रमाण जुन्या गव्हापेक्षा कमी असते, कारण ते पोषक तत्त्वे कमी प्रमाणात शोषून घेतात.

पाण्याची गरज

जुना गहू: मुळे खोलवर असल्याने त्याला पाण्याची कमी गरज भासत असे.

नवीन गहू: बुटका वाण असल्याने त्याला जास्त पाणी लागते.

ग्लुटेनचे स्वरूप

आजच्या गव्हातील ग्लुटेनचे स्वरूप गुंतागुंतीचे असते, ज्यामुळे ते पचायला जड जाते आणि त्यामुळेच ग्लुटेन असहिष्णुतेच्या (intolerance) समस्या वाढल्या आहेत.

कीटकनाशक

जुन्या गव्हाच्या जाती नैसर्गिकरित्या रोगप्रतिकारक्षम होत्या, त्यामुळे त्यांना जास्त कीटकनाशकांची गरज नव्हती.

आरोग्यावर परिणाम

जुना गहू पचनास सोपा आणि अधिक पौष्टिक असल्याने आरोग्यासाठी चांगला मानला जातो. आधुनिक गहू कमी पौष्टिक असल्याने पचनाच्या समस्या निर्माण करू शकतो.

