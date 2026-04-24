नॉर्मल अन् स्पीड पेट्रोलमध्ये नेमका फरक काय?

Shubham Banubakode

नॉर्मल पेट्रोल म्हणजे काय?

नॉर्मल पेट्रोल हे रोजच्या वापरासाठीच्या गाड्यांसाठी बनवलेलं असतं. शहरातली सामान्य ड्रायव्हिंग यावर सहज चालते.

|

esakal

स्पीड पेट्रोल कशासाठी?

स्पीड पेट्रोल हे इंजिनची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि परफॉर्मन्स सुधारण्यासाठी खास तयार केलं जातं.

|

esakal

ऑक्टेन नंबरमध्ये फरक

नॉर्मल पेट्रोलचा ऑक्टेन ९१ असतो, तर स्पीड पेट्रोल ९३ ते ९७ पर्यंत असतं.

|

esakal

इंजिन साफ ठेवण्याची क्षमता

स्पीड पेट्रोलमध्ये खास साफसफाई करणारे घटक असतात, जे इंजिन आतून स्वच्छ ठेवतात.

|

esakal

‘खटखट’ आवाज कमी होतो

स्पीड पेट्रोल वापरल्याने इंजिनमधील खटखट (नॉकिंग) आवाज कमी होतो आणि गाडी स्मूथ चालते.

|

esakal

किंमत जास्त का?

स्पीड पेट्रोल हे प्रीमियम दर्जाचं असल्यामुळे ते नॉर्मल पेट्रोलपेक्षा ५ ते १० रुपये महाग असतं.

|

esakal

कार्बन जमा होण्यापासून संरक्षण

हे पेट्रोल फ्यूल इंजेक्टर आणि वाल्ववर कार्बन जमा होऊ देत नाही, त्यामुळे इंजिनची आयुष्य वाढते.

|

esakal

कोणासाठी योग्य?

हाय-स्पीड आणि स्पोर्ट्स गाड्यांसाठी स्पीड पेट्रोल अधिक फायदेशीर ठरतं, तर नॉर्मल पेट्रोल सर्वत्र सहज उपलब्ध असतं.

|

esakal

तिकीट काढल्यानंतर एसटी बसचा कंडक्टर प्रवाशांकडे का बघतो?

ST Bus Conductor Looks

|

esakal

हेही वाचा -