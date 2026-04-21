तिकीट काढल्यानंतर एसटी बसचा कंडक्टर प्रवाशांकडे का बघतो?

Shubham Banubakode

एसटीची ओळख

महाराष्ट्रातील लाखो लोकांसाठी MSRTC म्हणजेच एसटी बस हा रोजच्या प्रवासाचा अविभाज्य भाग आहे.

कंडक्टर प्रवाशांकडे का बघतो?

पण या प्रवासात तिकीट देऊन झाल्यानंतर कंडक्टर प्रवाशांकडे बारकाईने पाहतो, हे आपण कधी बघितलं का?

पडताळणीची प्रक्रिया

ही केवळ सवय नसून प्रवाशांची संख्या पडताळण्याची एक महत्त्वाची प्रक्रिया असते.

जुनी पद्धत कशी होती?

पूर्वी कागदी तिकिटांच्या काळात कंडक्टरला सर्व प्रवाशांची मोजणी स्वतः करावी लागायची.

डिजिटल यंत्रणा

आता डिजिटल तिकीट मशीनमुळे एका फेरीत किती तिकीट काढली गेली, याची अचूक नोंद ठेवली जाते.

तरीही मोजणी का?

मशीनमधील आकडा आणि प्रत्यक्ष बसमधील प्रवासी यांची तुलना करून खात्री केली जाते.

फसवणूक टाळण्यासाठी उपाय

कोणताही प्रवासी तिकीट न घेता राहिला नाही ना, याची खातरजमा करण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत गरजेची असते.

पारदर्शकता

एसटीला महसूली नुकसान होऊ नये आणि संपूर्ण व्यवस्थेची पारदर्शकता टिकून राहावी, हा यामागचा उद्देश असतो.

