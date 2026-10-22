संत्री आणि मोसंबीत काय फरक असतो?

संतोष कानडे
संत्री आणि मोसंबी ही दोन्ही लिंबूवर्गीय फळे असून त्यात व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते.
संत्र्याचा रंग प्रामुख्याने नारंगी, तर मोसंबीचा रंग हिरवट किंवा पिवळसर असतो.
संत्र्याची चव गोड आणि आंबट असते, तर मोसंबीची चव साधारणपणे सौम्य गोड असते.
संत्र्याचा सुगंध मोसंबीपेक्षा अधिक तीव्र असतो. अनेकांना ही दोन्ही फळं आवडतात तर काहींना यातलं एकच.
संत्र्यामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन सी चांगल्या प्रमाणात मिळतात.
मोसंबीमध्येही व्हिटॅमिन सी, पाणी आणि शरीराला आवश्यक पोषक घटक असतात.
संत्र्याच्या फोडींमध्ये रसासोबत तंतू मिळतात, त्यामुळे संपूर्ण फळ खाणे फायदेशीर ठरते.
मोसंबीचा रस चवीला सौम्य असल्यामुळे अनेकांना तो पिणे आवडते; मात्र संपूर्ण फळ खाणे अधिक चांगले.
दोन्ही फळांमधील पोषक घटकांचे प्रमाण, फळाचा आकार, जात आणि पिकण्याच्या अवस्थेनुसार बदलू शकते.
त्यामुळे संत्री आणि मोसंबी दोन्ही आरोग्यासाठी चांगली असून, आपल्या आवडीनुसार दोन्ही फळांचा आहारात समावेश करता येतो.