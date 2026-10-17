चौदा वर्षांपूर्वी 'त्याने' अंतराळातून घेतली पृथ्वीवर उडी, पुढे...

संतोष कानडे
अंतराळाच्या सीमेवरून पृथ्वीवर उडी मारणाऱ्या या धाडसी व्यक्तीचे नाव फेलिक्स बॉमगार्टनर होते.
तो ऑस्ट्रियाचा प्रसिद्ध स्कायडायव्हर होता आणि त्याने अनेक साहसी विक्रम केले होते.
त्याच्या ऐतिहासिक उडीच्या मोहिमेचे नाव ‘रेड बुल स्ट्रॅटोस’ होते.
ही ऐतिहासिक उडी १४ ऑक्टोबर २०१२ रोजी अमेरिकेतील न्यू मेक्सिको येथे झाली.
या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश गुरुत्वाकर्षणामुळे खाली येत ध्वनीचा वेग ओलांडणे आणि मानवी शरीरावर होणाऱ्या परिणामांचा वैज्ञानिक अभ्यास करणे हा होता.
विशेष कॅप्सूलला जोडलेल्या प्रचंड हेलियम फुग्याच्या मदतीने बॉमगार्टनरला पृथ्वीपासून सुमारे ३९ किलोमीटर उंचीवर नेण्यात आले.
विशेष दाब-नियंत्रित पोशाख परिधान करून त्याने कॅप्सूलमधून पृथ्वीच्या दिशेने उडी घेतली.
खाली येण्याचा त्याचा वेग ताशी सुमारे १,३५८ किलोमीटरपर्यंत पोहोचला आणि त्याने ध्वनीचा वेग ओलांडला.
सुमारे ४ मिनिटे २० सेकंदांनंतर त्याने पॅराशूट उघडले आणि सुरक्षितपणे जमिनीवर उतरला.
या मोहिमेमुळे उंचीवरून उडी मारण्याचे विक्रम प्रस्थापित झाले आणि अंतराळवीरांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित संशोधनासाठी महत्त्वाची माहिती मिळाली.
या प्रयोगातून मिळालेल्या माहितीचा उपयोग दाब-नियंत्रित पोशाख, पॅराशूट प्रणाली आणि अतिउंचीवरील मानवी शरीराच्या प्रतिक्रियांचा अभ्यास करण्यासाठी झाला.
मात्र, बॉमगार्टनरने १७ जुलै २०२५ रोजी इटलीमध्ये पॅराग्लायडिंग अपघातात प्राण गमावले.
या ऐतिहासिक उडीची आठवण आजही साहसी क्रीडा आणि विज्ञानाच्या क्षेत्रात कायम आहे.