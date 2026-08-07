'पॅकेटवरील Organic, Natural अन् Pure मध्ये नेमका फरक काय?

सकाळ डिजिटल टीम

FSSAI ची कंपन्यांच्या दाव्यांवर कारवाई

FSSAI ने डाबर सारख्या कंपन्यांना मधावर आणि तुपावर '100% Pure' किंवा '100% Natural' असे दावे लिहिण्यावर बंदी घातली आहे. हे दावे ग्राहकांची दिशाभूल करणारे मानले गेले आहेत.

Truth Behind '100% Pure' Labels

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'Organic' (सेंद्रिय) म्हणजे नेमके काय?

'Organic' उत्पादने बनवण्यासाठी रासायनिक खते किंवा कीटकनाशकांचा वापर केला जात नाही. यासाठी पिके नैसर्गिक कंपोस्ट खतावर पिकवली जातात आणि प्राण्यांनाही सेंद्रिय चारा दिला जातो.

Truth Behind '100% Pure' Labels

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'Organic' साठी आवश्यक असतात प्रमाणपत्रे!

कोणतेही उत्पादन बाजारात 'Organic' म्हणून विकण्याआधी त्याला अधिकृत सरकारी प्रमाणपत्रे (Certifications) घ्यावी लागतात.

Truth Behind '100% Pure' Labels

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'Natural' (नैसर्गिक) चा खरा अर्थ

जर पॅकेटवर 'Natural' लिहिले असेल, तर त्यात कृत्रिम रंग, सिंथेटिक स्वाद किंवा केमिकल वरून मिसळलेले नसतात. पण, ते पीक शेतात कसे पिकवले गेले याची कोणतीही गॅरंटी नसते.

Truth Behind '100% Pure' Labels

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'Pure' (शुद्ध) म्हणजे काय?

'Pure' चा अर्थ असा की त्या उत्पादनात कोणतीही बाहेरील भेसळ केलेली नाही. ते पूर्णपणे त्याच एका घटकापासून बनवले आहे, ज्याचा उल्लेख लेबलवर केला आहे (उदा. शुद्ध मध किंवा तूप).

Truth Behind '100% Pure' Labels

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'100%' दाव्यांमागचे सत्य अन् काळजी!

पॅकेटवर '100% Natural' किंवा '100% Pure' लिहिणे हा अनेकदा मार्केटिंगचा भाग असतो. खरेदी करताना फक्त नावावर न जाता त्यामागील न्यूट्रिशन लेबल आणि सर्टीफिकेशन्स नक्की तपासा.

Truth Behind '100% Pure' Labels

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खरेदी करताना 'Ingredient List' नक्की वाचा!

पॅकेटच्या समोरील मोठ्या अक्षरांतील दाव्यांपेक्षा मागील बाजूस असलेली 'घटकांची यादी' वाचा; त्यामुळे उत्पादनात नेमके काय आणि किती प्रमाणात मिसळले आहे ते समजते.

Truth Behind '100% Pure' Labels

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