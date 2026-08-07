'पॅकेटवरील Organic, Natural अन् Pure मध्ये नेमका फरक काय?

सकाळ डिजिटल टीम
FSSAI ने डाबर सारख्या कंपन्यांना मधावर आणि तुपावर '100% Pure' किंवा '100% Natural' असे दावे लिहिण्यावर बंदी घातली आहे. हे दावे ग्राहकांची दिशाभूल करणारे मानले गेले आहेत.
Truth Behind '100% Pure' Labels
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'Organic' उत्पादने बनवण्यासाठी रासायनिक खते किंवा कीटकनाशकांचा वापर केला जात नाही. यासाठी पिके नैसर्गिक कंपोस्ट खतावर पिकवली जातात आणि प्राण्यांनाही सेंद्रिय चारा दिला जातो.
Truth Behind '100% Pure' Labels
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कोणतेही उत्पादन बाजारात 'Organic' म्हणून विकण्याआधी त्याला अधिकृत सरकारी प्रमाणपत्रे (Certifications) घ्यावी लागतात.
Truth Behind '100% Pure' Labels
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जर पॅकेटवर 'Natural' लिहिले असेल, तर त्यात कृत्रिम रंग, सिंथेटिक स्वाद किंवा केमिकल वरून मिसळलेले नसतात. पण, ते पीक शेतात कसे पिकवले गेले याची कोणतीही गॅरंटी नसते.
Truth Behind '100% Pure' Labels
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'Pure' चा अर्थ असा की त्या उत्पादनात कोणतीही बाहेरील भेसळ केलेली नाही. ते पूर्णपणे त्याच एका घटकापासून बनवले आहे, ज्याचा उल्लेख लेबलवर केला आहे (उदा. शुद्ध मध किंवा तूप).
Truth Behind '100% Pure' Labels
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पॅकेटवर '100% Natural' किंवा '100% Pure' लिहिणे हा अनेकदा मार्केटिंगचा भाग असतो. खरेदी करताना फक्त नावावर न जाता त्यामागील न्यूट्रिशन लेबल आणि सर्टीफिकेशन्स नक्की तपासा.
Truth Behind '100% Pure' Labels
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पॅकेटच्या समोरील मोठ्या अक्षरांतील दाव्यांपेक्षा मागील बाजूस असलेली 'घटकांची यादी' वाचा; त्यामुळे उत्पादनात नेमके काय आणि किती प्रमाणात मिसळले आहे ते समजते.
Truth Behind '100% Pure' Labels
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