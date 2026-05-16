सब्जा की तुळशीच्या बिया? जाणून घ्या दोन्हीमधील फरक!

Aarti Badade
सब्जा हा 'गोड तुळस' (Sweet Basil) या वनस्पतीच्या बिया आहेत, तर तुळशीच्या बिया सामान्य तुळशीच्या रोपाच्या असतात. सब्जा आकाराने थोडा मोठा आणि गडद काळा असतो.
Difference between Sabja and Tulsi seeds
Sakal
सब्जा शरीराला थंडावा देण्यासाठी प्रामुख्याने वापरला जातो. याउलट, तुळशीच्या बिया खोकला आणि सर्दी कमी करण्यासाठी हर्बल चहा किंवा काढ्यामध्ये वापरल्या जातात.
Difference between Sabja and Tulsi seeds
Sakal
सब्जाच्या बियांमध्ये भरपूर प्रमाणात विरघळणारे फायबर (Soluble Fiber) असते. हे फायबर पचनास मदत करते आणि आतड्यांची हालचाल नियमित ठेवते.
Difference between Sabja and Tulsi seeds
Sakal
सब्जाच्या बिया पाण्यात भिजवून खाल्ल्याने पोटाच्या आतील आवरणाला संरक्षण मिळते. यामुळे आम्लयुक्त पदार्थांपासून (Acidity) बचाव होऊन छातीतील जळजळ थांबते.
Difference between Sabja and Tulsi seeds
Sakal
सब्जाच्या बिया बद्धकोष्ठतेच्या समस्येवर अत्यंत प्रभावी नैसर्गिक उपाय मानल्या जातात. या बिया मलविसर्जनाची प्रक्रिया सोपी करतात, ज्यामुळे पोट साफ होते.
Difference between Sabja and Tulsi seeds
Sakal
सब्जामध्ये प्रथिने (Protein), लोह (Iron) आणि इतर महत्त्वाचे पोषक घटक असतात. हे घटक टाळूला (Scalp) पोषण देतात आणि केसांच्या वाढीस मदत करतात.
Difference between Sabja and Tulsi seeds
Sakal
सब्जाच्या बियांमध्ये मज्जासंस्थेला आराम देणारे विशेष गुणधर्म असतात. यामुळे मानसिक ताण (Stress) आणि चिंता कमी होण्यास मोठी मदत होते.
Difference between Sabja and Tulsi seeds
Sakal
Cardiac arrest symptoms in legs
Sakal