Digestion Booster : डायजेशन बुस्टर! पुदिन्याच्या पानांचा चहा, आरोग्यासाठी ७ उपयुक्त फायदे

डायजेशन बुस्टर! पुदिन्याच्या पानांचा चहा, आरोग्यासाठी ७ उपयुक्त फायदे

Sandeep Shirguppe

वजन नियंत्रण व चयापचय (Weight Management & Metabolism)

हा चहा शून्य‑कॅलोरी असून, चयापचय वाढवू शकतो. भूक कमी करण्यास मदत करतो, त्यामुळे वजन नियंत्रण सोपे होते.

पुदिना चहा (pudina tea)

पावसाळ्यात अत्यंत उपयुक्त असणारा पुदिना चहा पिण्याचे अनेक फायदे आहेत.

पचन सुधारणा (Digestion Booster)

मेन्थॉलमुळे पोटातील स्नायूंना आराम मिळतो, त्यामुळे गॅस, अपचन, पोटदुखी कमी होतात. IBS मध्येही आराम मिळू शकतो.

तोंडाचा वास निर्मूलन (Freshens Breath)

पुदिन्यातील नैसर्गिक अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म तोंडातील दुर्गंधी कमी करतात व श्वास ताजेतवाना ठेवतात.

डोके व ताण कमी करणे (Relieves Headache & Stress)

मेन्थॉलमुळे रक्तवाहिन्या मोकळ्या होतात व स्नायूंना आराम मिळतो. त्यामुळे टेंशन, डोकेदुखी व ताण कमी होतो.

श्वसन व सर्दीवर आराम (Respiratory Relief)

पेपरमिंटमध्ये असलेला मेन्थॉल श्वसनमार्ग मोकळे करतो, सर्दी, खोकल्या आणि पुरळ जाणवण्यास त्याने आराम होतो.

मासिक पाळीतील आराम (Menstrual Cramp Relief)

पुदिन्यातील अँटिस्पास्मोडिक गुणधर्म मासिक पाळीतील पोटदुखी, क्रॅम्प्स कमी करण्यात मदत करतात.

झोप व एकंदरीत थंडावा (Relaxation & Hydration)

कॅफिन‑फ्री असल्यामुळे निद्रेला मदत होते. हायड्रेटिंग असल्यामुळे उन्हाळ्यात थंडावा व ऊर्जा टिकवायला मदत.

