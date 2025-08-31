लालबागच्या राजाची पहिली मूर्ती कशी होती? 1934 सालातील गणेशोत्सवाचे फोटो पाहून आश्चर्यचकित व्हाल..!

Saisimran Ghashi

लागबागच्या राजाचा पहिला उत्सव

लालबागच्या राजाचे दर्शन घेण्यासाठी भक्त आतुरलेले असतात चला तर मग पाहा लागबागच्या राजाचा पहिला उत्सव कसा होता

Lalbaugcha Raja old photos | esakal

स्थापनेची सुरुवात

लालबागचा राजा मंडळाची स्थापना १९३४ मध्ये पेरू चाळ परिसरात झाली.

Lalbaugcha Raja ganpati photos | esakal

चाळ बंदचा इतिहास

१९३२ मध्ये पेरू चाळ बंद झाल्याने स्थानिकांनी गणपती स्थापनेची प्रतिज्ञा केली.

Lalbaugcha Raja 90 year old images | esakal

स्थानिकांचा सहभाग

मच्छीमार आणि विक्रेते असलेल्या स्थानिकांनी गणपती आणण्याचा निर्णय घेतला.

peru chawl Lalbaugcha Raja ganpati | esakal

समितीची निर्मिती

लालबागचा राजा मंडळ स्थापनेसाठी स्थानिकांनी एक समिती स्थापन केली.

Lalbaugcha Raja rare photos | esakal

पहिली मूर्ती

१९३४ मध्ये मच्छीमाराच्या वेषात पहिला लालबागचा राजा स्थापन झाला.

Lalbaugcha Raja historical images | esakal

कांबळी कुटुंबाची भूमिका

कांबळी कुटुंब १९३५ पासून लालबागचा राजाची मूर्ती तयार करत आहे.

Lalbaugcha Raja kambli family | esakal

सांस्कृतिक महत्त्व

लालबागचा राजा मंडळ हे मुंबईतील गणेशोत्सवाचे प्रमुख आकर्षण आहे.

Lalbaugcha Raja mumbai historical photos | esakal

पाकिस्तानच्या 'जैश-ए-मोहम्मद'चे 3 दहशतवादी घुसले बिहारमध्ये, फोटो व्हायरल..!

bihar terrorist photos | esakal
येथे क्लिक करा