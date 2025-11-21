Karisma Kapoor : धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षितच्या भीतीमुळे करिश्मा कपूरने नाकारला होता 'हा' चित्रपट!

सकाळ डिजिटल टीम
१९९७ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘दिल तो पागल है’ हा त्या काळातील सर्वात मोठा संगीतमय रोमँटिक चित्रपट ठरला.
या चित्रपटात शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित आणि करिश्मा कपूर यांनी प्रभावी भूमिका साकारल्या.
परंतु तुम्हाला माहिती आहे का, करिश्मा कपूरने सुरुवातीला हा चित्रपट करण्यास नकार दिला होता?
कारण तिच्या मते, माधुरी दीक्षितची प्रचंड लोकप्रियता आणि करिष्मामुळे तिची चमक पडद्यावर कमी भासेल, अशी भीती तिला वाटली होती.
चित्रपटातील निखिल आणि पूजा यांच्या भूमिकांतील भावनिक पात्र योग्यरीत्या दाखवण्यासाठी दोन्ही अभिनेत्रींचा समान प्रभाव पडद्यावर असणे आवश्यक होते.
दिग्दर्शक यश चोप्रा यांनी करिश्माला अनेक वेळा समजावून सांगितल्यानंतरच तिने अखेर चित्रपटासाठी होकार दिला.
शूटिंगदरम्यान करिश्माने आपल्या नृत्यकौशल्य आणि अभिनयाने सर्वांना भारावून सोडले. तिच्या प्रभावी कामगिरीबद्दल तिला राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
प्रदर्शनानंतर ‘दिल तो पागल है’ने बॉक्स ऑफिसवर अफाट यश मिळवले आणि तो सुपरहिट ठरला.
