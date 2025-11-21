Karisma Kapoor : धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षितच्या भीतीमुळे करिश्मा कपूरने नाकारला होता 'हा' चित्रपट!

सकाळ डिजिटल टीम

‘दिल तो पागल है’

१९९७ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘दिल तो पागल है’ हा त्या काळातील सर्वात मोठा संगीतमय रोमँटिक चित्रपट ठरला.

Karisma Kapoor Rejected Movie

|

esakal

चित्रपटात कोणी साकारल्या भूमिका

या चित्रपटात शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित आणि करिश्मा कपूर यांनी प्रभावी भूमिका साकारल्या.

Karisma Kapoor Rejected Movie

|

esakal

चित्रपट करण्यास नकार!

परंतु तुम्हाला माहिती आहे का, करिश्मा कपूरने सुरुवातीला हा चित्रपट करण्यास नकार दिला होता?

Karisma Kapoor Rejected Movie

|

esakal

माधुरीची प्रचंड लोकप्रियता

कारण तिच्या मते, माधुरी दीक्षितची प्रचंड लोकप्रियता आणि करिष्मामुळे तिची चमक पडद्यावर कमी भासेल, अशी भीती तिला वाटली होती.

Karisma Kapoor Rejected Movie

|

esakal

दोन्ही अभिनेत्रींचा समान प्रभाव

चित्रपटातील निखिल आणि पूजा यांच्या भूमिकांतील भावनिक पात्र योग्यरीत्या दाखवण्यासाठी दोन्ही अभिनेत्रींचा समान प्रभाव पडद्यावर असणे आवश्यक होते.

Karisma Kapoor Rejected Movie

|

esakal

यश चोप्रा यांनी करिश्माला काय सांगितलं?

दिग्दर्शक यश चोप्रा यांनी करिश्माला अनेक वेळा समजावून सांगितल्यानंतरच तिने अखेर चित्रपटासाठी होकार दिला.

Karisma Kapoor Rejected Movie

|

esakal

राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मान

शूटिंगदरम्यान करिश्माने आपल्या नृत्यकौशल्य आणि अभिनयाने सर्वांना भारावून सोडले. तिच्या प्रभावी कामगिरीबद्दल तिला राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

Karisma Kapoor Rejected Movie

|

esakal

बॉक्स ऑफिसवर अफाट यश

प्रदर्शनानंतर ‘दिल तो पागल है’ने बॉक्स ऑफिसवर अफाट यश मिळवले आणि तो सुपरहिट ठरला.

Karisma Kapoor Rejected Movie

|

esakal

तब्बल ६० देशांत साम्राज्य, रोज ७ कोटी करतो दान..; भारताचा 'हा' अब्जाधीश आहे तरी कोण?

India Philanthropy Top Donors

|

esakal

येथे क्लिक करा...