हिवाळ्यात डिंक लाडू का खावे? जाणून घ्या याचे फायदे

Monika Shinde
हिवाळ्यात थंडीने शरीर थकलेले आणि नाजूक होते. अशावेळी डिंक लाडू खाल्ल्यास उष्णता मिळते आणि शरीरात ऊर्जा कायम राहते.
Esakal
डिंक लाडूमध्ये नैसर्गिक खनिज आणि कॅल्शियम असतात, जे हाडं आणि सांध्यांना मजबूत बनवतात. हिवाळ्यात यामुळे हाडांच्या दुखण्यापासून बचाव होतो.
थंडीत शरीराला जास्त ऊर्जा लागते. डिंक लाडू खाल्ल्याने शरीराला त्वरित ताकद मिळते आणि दिवसभर थकवा जाणवत नाही.
डिंक लाडूमध्ये असलेले पोषक घटक रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात. हिवाळ्यात थंडीमुळे होणारे संसर्ग टाळण्यासाठी हे फायदेशीर आहे.
डिंक लाडूमध्ये तूप, गूळ आणि गव्हाचे पीठ असल्यामुळे पचन सुलभ होते. अन्न नीट पचत असल्याने शरीर स्वस्थ राहते.
स्नायू आणि मांसपेशी मजबूत राहण्यासाठी डिंक लाडू उपयुक्त आहेत. हिवाळ्यात हलक्या थंडीमुळे स्नायू दुखण्याची शक्यता कमी होते.
डिंक लाडू घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनतात. गव्हाचे पीठ, डिंक, तूप, गूळ, खोबरे आणि ड्रायफ्रुट्स घालून स्वादिष्ट लाडू तयार होतात.
