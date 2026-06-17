रात्रीच्या जेवणात खा 'हे' 3 पदार्थ, रक्तातली चरबी होईल कमी, हार्ट अटॅकचा धोका गायब

Saisimran Ghashi
रक्तवाहिन्यांमध्ये साचणारे बॅड कोलेस्ट्रॉल हृदयविकाराला आमंत्रण देऊ शकते.
bad cholesterol causes
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रात्रीच्या जेवणातील काही आरोग्यदायी बदल ही चरबी नैसर्गिकरीत्या कमी करतात.
heart problem reasons
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यातील विरघळणारे फायबर वाईट कोलेस्ट्रॉल शरीराबाहेर टाकते.
Oats and Daliya
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फायबरयुक्त भाज्या धमन्यांमध्ये अतिरिक्त चरबी जमा होऊ देत नाहीत.
Green Vegetables
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हे घटक रक्तातील ट्रायग्लिसराईड्सची पातळी वेगाने कमी करतात.
Garlic and Fenugreek
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हे कोमट दूध रक्तातील हट्टी चरबी विरघळवण्यास मदत करते.
Turmeric Milk
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हलके जेवण शरीरात नको असलेले फॅट्स साठू देत नाही
Light Dinner
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ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरना भेटा
Disclaimer
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Powerful benefits of left ear piercing for men
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