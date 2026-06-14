कोणत्या आजाराचे रुग्ण कुठेही अन् कधीही झोपतात?

Aarti Badade
इन्सुलिनच्या कमतरतेमुळे रक्तातील साखर पेशींपर्यंत पोहोचत नाही, ज्यामुळे मेंदू आणि स्नायूंना ऊर्जा न मिळाल्याने सतत तीव्र थकवा जाणवतो.
Diabetes Patients Sleep Anywhere and Anytime
Sakal
रक्तातील साखरेची पातळी वाढल्यामुळे रुग्णांना रात्री वारंवार लघवीला जावे लागते, ज्यामुळे गाढ झोप होत नाही आणि दिवसा सुस्ती येते.
Diabetes Patients Sleep Anywhere and Anytime
Sakal
लघवीद्वारे शरीरातील अतिरिक्त ग्लुकोज बाहेर पडताना शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होते, ज्यामुळे डिहायड्रेशन होऊन थकवा अधिक वाढतो.
Diabetes Patients Sleep Anywhere and Anytime
Sakal
टाईप-२ मधुमेह असलेल्या रुग्णांमध्ये झोपेत श्वास कोंडण्याचा (स्लीप ॲप्निया) त्रास जास्त असतो, ज्यामुळे रात्रीची झोप अर्धवट राहून दिवसा डुलकी येते.
Diabetes Patients Sleep Anywhere and Anytime
Sakal
रक्तातील साखरेचे प्रमाण सतत कमी-जास्त (चढ-उतार) होत राहिल्यामुळे शरीराची ऊर्जा पातळी ढासळते आणि कुठेही अचानक झोप येऊ शकते.
Diabetes Patients Sleep Anywhere and Anytime
Sakal
या त्रासातून सुटका मिळवण्यासाठी रक्तातील साखरेचे योग्य व्यवस्थापन करणे, नियमित व्यायाम करणे आणि वजनावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.
Diabetes Patients Sleep Anywhere and Anytime
Sakal
रात्री गाढ आणि शांत झोप येण्यासाठी मधुमेहींनी झोपण्यापूर्वी मोबाईल किंवा टीव्ही स्क्रीनपासून दूर राहून झोपेचा एक निश्चित दिनक्रम पाळावा.
Diabetes Patients Sleep Anywhere and Anytime
Sakal
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Sakal