कोणत्या आजाराचे रुग्ण कुठेही अन् कधीही झोपतात?

Aarti Badade

पेशींना ऊर्जा न मिळणे

इन्सुलिनच्या कमतरतेमुळे रक्तातील साखर पेशींपर्यंत पोहोचत नाही, ज्यामुळे मेंदू आणि स्नायूंना ऊर्जा न मिळाल्याने सतत तीव्र थकवा जाणवतो.

Diabetes Patients Sleep Anywhere and Anytime

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रात्रीची झोप अपुरी पडणे

रक्तातील साखरेची पातळी वाढल्यामुळे रुग्णांना रात्री वारंवार लघवीला जावे लागते, ज्यामुळे गाढ झोप होत नाही आणि दिवसा सुस्ती येते.

Diabetes Patients Sleep Anywhere and Anytime

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Sakal

डिहायड्रेशनमुळे वाढते सुस्ती

लघवीद्वारे शरीरातील अतिरिक्त ग्लुकोज बाहेर पडताना शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होते, ज्यामुळे डिहायड्रेशन होऊन थकवा अधिक वाढतो.

Diabetes Patients Sleep Anywhere and Anytime

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Sakal

'स्लीप ॲप्निया'चा गंभीर त्रास

टाईप-२ मधुमेह असलेल्या रुग्णांमध्ये झोपेत श्वास कोंडण्याचा (स्लीप ॲप्निया) त्रास जास्त असतो, ज्यामुळे रात्रीची झोप अर्धवट राहून दिवसा डुलकी येते.

Diabetes Patients Sleep Anywhere and Anytime

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Sakal

साखरेतील चढ-उतार

रक्तातील साखरेचे प्रमाण सतत कमी-जास्त (चढ-उतार) होत राहिल्यामुळे शरीराची ऊर्जा पातळी ढासळते आणि कुठेही अचानक झोप येऊ शकते.

Diabetes Patients Sleep Anywhere and Anytime

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Sakal

समस्येवर मात करण्याचे उपाय

या त्रासातून सुटका मिळवण्यासाठी रक्तातील साखरेचे योग्य व्यवस्थापन करणे, नियमित व्यायाम करणे आणि वजनावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

Diabetes Patients Sleep Anywhere and Anytime

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Sakal

स्क्रीन-मुक्त झोपेचा दिनक्रम

रात्री गाढ आणि शांत झोप येण्यासाठी मधुमेहींनी झोपण्यापूर्वी मोबाईल किंवा टीव्ही स्क्रीनपासून दूर राहून झोपेचा एक निश्चित दिनक्रम पाळावा.

Diabetes Patients Sleep Anywhere and Anytime

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Sakal

डायबिटीज असणाऱ्यांनी रवा खाण्याआधी 'हे' नक्की वाचा!

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