Sesame Oil Winter Care : थंडीत तीळ तेल लावण्याचे ८ संभाव्य फायदे

Sandeep Shirguppe
तीळ तेलामुळे नाभीभोवतीच्या कोरड्या त्वचेला ओलावा मिळतो.
Sesame Oil
esakal
तेलातील स्निग्ध घटक त्वचा मऊ ठेवण्यास मदत करतात.
Sesame Oil
esakal
तेलाचा थर त्वचेतील नैसर्गिक ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करतो.
Sesame Oil
esakal
कोरड्या त्वचेमुळे होणारी खाज कमी होऊ शकते.
थंड आणि कोरड्या वातावरणामुळे त्वचेवर होणारा परिणाम कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
Sesame Oil
esakal
नाभीभोवती हलक्या हाताने मसाज केल्याने स्थानिक भागाला आराम मिळू शकतो.
sesame oil
नियमितपणे योग्य प्रमाणात तेल लावल्याने नाभीभोवतीची त्वचा मऊ राहू शकते.
sesame oil
तीळ तेलामुळे त्वचेची आर्द्रता टिकवून ठेवण्यास मदत होते.
Sesame Oil
esakal