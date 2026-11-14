Sesame Oil Winter Care : थंडीत तीळ तेल लावण्याचे ८ संभाव्य फायदे

Sandeep Shirguppe

त्वचेचा कोरडेपणा कमी

तीळ तेलामुळे नाभीभोवतीच्या कोरड्या त्वचेला ओलावा मिळतो.

Sesame Oil

|

esakal

त्वचा मऊ राहते

तेलातील स्निग्ध घटक त्वचा मऊ ठेवण्यास मदत करतात.

Sesame Oil

|

esakal

त्वचेतील ओलावा टिकतो

तेलाचा थर त्वचेतील नैसर्गिक ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करतो.

Sesame Oil

|

esakal

खाज कमी होण्यास मदत

कोरड्या त्वचेमुळे होणारी खाज कमी होऊ शकते.

Sesame Oil | esakal

त्वचेचे संरक्षण होते

थंड आणि कोरड्या वातावरणामुळे त्वचेवर होणारा परिणाम कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

Sesame Oil

|

esakal

मसाजमुळे आराम मिळतो

नाभीभोवती हलक्या हाताने मसाज केल्याने स्थानिक भागाला आराम मिळू शकतो.

sesame oil

| esakal

त्वचेचा रखरखीतपणा कमी

नियमितपणे योग्य प्रमाणात तेल लावल्याने नाभीभोवतीची त्वचा मऊ राहू शकते.

sesame oil

| esakal

त्वचेची निगा राखण्यास मदत

तीळ तेलामुळे त्वचेची आर्द्रता टिकवून ठेवण्यास मदत होते.

Sesame Oil

|

esakal

आणखी पाहा...