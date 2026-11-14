जुळ्या भावंडांचे फिंगरप्रिंटही एकसारखे असतात का?

सकाळ डिजिटल टीम

एकसारखे चेहरे

जुळ्या भावंडांचे चेहरे सारखे असले तरी त्यांच्या बोटांचे ठसे मात्र वेगवेगळे असतात.

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Esakal

वेगळे ठसे

प्रत्येक व्यक्तीच्या बोटांवरील रेषांची रचना वेगळी असते. अगदी एकसारख्या जुळ्यांचीही!

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Esakal

समान DNA

एकसारख्या जुळ्या भावंडांचा जन्म एका फलित अंड्यापासून होतो. त्यामुळे त्यांचा DNA जवळपास सारखा असतो.

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Esakal

गर्भातील वाढ

गर्भावस्थेच्या साधारण तिसऱ्या महिन्यापासून बोटांवरील सूक्ष्म रेषांची निर्मिती सुरू होते.

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Esakal

तीन रचना

बोटांच्या ठशांमध्ये प्रामुख्याने वळणदार गोलाकार, कमानीसारखे आणि वक्र रेषांचे नमुने दिसतात.

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Esakal

सूक्ष्म फरक

गर्भातील बोटांची वाढ, रक्तपुरवठा आणि बाळांची स्थिती यांतील सूक्ष्म फरक ठसे बदलतात.

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Esakal

रेषांचे जाळे

रेषा कुठे संपतात, फुटतात किंवा एकमेकांना मिळतात यामुळे प्रत्येक ठसा वेगळा बनतो.

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Esakal

स्वतंत्र ओळख

म्हणूनच अगदी एकसारख्या दिसणाऱ्या जुळ्या भावंडांची ओळख फिंगरप्रिंटद्वारे वेगळी करता येते.

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Esakal

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Cannabis Alcohol History

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esakal

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