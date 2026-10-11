Chakli Benefits : डाळीच्या पिठाची चकली खाण्याने फायदे मिळतात का?

Sandeep Shirguppe
डाळीच्या पिठामध्ये प्रथिने असतात. स्नायूंची देखभाल आणि शरीराच्या ऊतींच्या दुरुस्तीसाठी त्यांचा उपयोग होतो.
Chakli Benefits
esakal
पिठातील कर्बोदके शरीराला ऊर्जा पुरवतात. त्यामुळे चकली खाल्ल्यानंतर काही प्रमाणात ऊर्जा मिळू शकते.
Chakli Benefits
esakal
प्रथिने आणि तंतुमय पदार्थांमुळे पोट भरल्यासारखे वाटण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, यासाठी चकलीतील तेलाचे प्रमाणही महत्त्वाचे आहे.
Chakli Benefits
esakal
डाळीच्या पिठात असलेले तंतुमय पदार्थ आतड्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात. मात्र, चकलीतून मिळणारे प्रमाण पिठाच्या प्रकारावर आणि कृतीवर अवलंबून असते.
Chakli Benefits
esakal
हरभऱ्याच्या पिठात लोह असते. शरीरात हिमोग्लोबिन तयार होण्यासाठी लोह आवश्यक आहे; मात्र केवळ चकली खाल्ल्याने रक्तातील हिमोग्लोबिन वाढते, असे म्हणता येत नाही.
Chakli Benefits
esakal
डाळीच्या पिठातून मॅग्नेशियम, फॉस्फरस यांसारखी खनिजे मिळू शकतात. त्यांचा हाडे आणि स्नायूंच्या सामान्य कार्यात सहभाग असतो.
Chakli Benefits
esakal
वेगवेगळ्या डाळींच्या पिठांचा वापर करून चकली बनवता येते. त्यामुळे चवीसोबत आहारात वेगवेगळ्या कडधान्यांचा समावेश करता येतो.
Chakli Benefits
esakal
चकली तळण्याऐवजी भाजून किंवा कमी तेलात बनवल्यास अतिरिक्त चरबीचे प्रमाण कमी करता येते. त्यामुळे ती नेहमीच्या तळलेल्या चकलीपेक्षा तुलनेने हलका पर्याय ठरू शकते.
Chakli Benefits
esakal