Tulsi Leaves Benefits : तुळशीची पाने आहारात घेतल्यास आरोग्याला काय होतात फायदे

Sandeep Shirguppe
तुळशीतील काही घटकांचा तणावाशी संबंधित परिणामांवर अभ्यास झाला आहे. मात्र तुळशीची पाने खाल्ल्याने तणाव निश्चितपणे कमी होतो, असे म्हणण्यासाठी अधिक संशोधन आवश्यक आहे.
Tulsi Leaves Benefits
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तुळशीचा काढा किंवा चहा घशातील खवखव कमी करण्यासाठी आणि आराम मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
Tulsi Leaves Benefits
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तुळशीची पाने पारंपरिक पद्धतीने पोटातील अस्वस्थता आणि गॅस यांसारख्या त्रासांसाठी वापरली जातात; मात्र यावरील ठोस वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित आहेत.
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तुळशीतील अँटिऑक्सिडंट्स शरीरातील पेशींना ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून संरक्षण देण्यास मदत करू शकतात.
Tulsi Leaves Benefits
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तुळशीतील अँटिऑक्सिडंट घटक मुक्त रॅडिकल्समुळे होणाऱ्या पेशींच्या नुकसानाविरुद्ध कार्य करू शकतात.
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तुळशीतील काही नैसर्गिक घटकांमध्ये दाहविरोधी गुणधर्म आढळतात. मात्र त्याचा प्रत्यक्ष आरोग्यावरील परिणाम अधिक संशोधनातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
तुळशीच्या अर्कावर काही प्राथमिक अभ्यास झाले आहेत. मात्र मधुमेहावरील औषधांना पर्याय म्हणून तुळशीची पाने वापरू नयेत.
tulsi leaves health benefits
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तुळशीतील काही घटकांमध्ये सूक्ष्मजीवविरोधी गुणधर्म आढळतात. तरीही दात घासणे आणि तोंडाची नियमित स्वच्छता यांना तुळशीची पाने पर्याय ठरत नाहीत.
Tulsi Leaves Benefits health
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