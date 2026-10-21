जेवणानंतर एक चमचा तूप-गूळ खाल्ल्याने शरीराला कोणते फायदे होतात?

Yashwant Kshirsagar
बहुतेक भारतीय घरांमध्ये जेवणानंतर गोड खाण्याची अलिखित प्रथा आहे. मात्र भरपेट जेवणानंतर साखर फॅटयुक्त गोड पदार्थ खाल्ल्याने रक्तातील साखर अचानक वाढू शकते.
Ghee Jaggery Benefits
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आयुर्वेदात या ‘गोड खाण्याच्या इच्छे’वर उत्तम उपाय आहे, गूळ आणि तूप. हे मिश्रण काही सेकंदात तयार होते आणि चवीलाही छान असते.
Ghee Jaggery Benefits
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हे मिश्रण पचनक्रिया सुधारते, पोषक घटकांचे शोषण वाढवते आणि आतड्यांचे आरोग्य उत्तम ठेवते. जेवणानंतर एक छोटा चमचा घेतल्याने पाचक विकारांचा स्राव वाढतो.
Ghee Jaggery Benefits
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तूपात ब्युटिरिक ॲसिड आणि आरोग्यदायी फॅट्स असतात. ते आतड्यांना वंगण पुरवते, मलविसर्जन सुलभ करते आणि दाहशामक गुणधर्मांमुळे पोटाच्या अस्तरांना शांत ठेवते.
Ghee Jaggery Benefits
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गूळ नैसर्गिक गोडवा देतो. त्यात लोह, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम भरपूर असते. तो पाचक विकारांना उत्तेजित करतो, यकृतातील विष बाहेर काढतो आणि सौम्य रेचक म्हणून काम करतो.
Ghee Jaggery Benefits
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गूळ आणि तूप एकत्र घेतल्याने वातादी दोष संतुलित राहतात. कोरडेपणा किंवा अनियमिततेमुळे होणारे पचनाचे असंतुलन कमी होते आणि पोषक घटक चांगल्या प्रकारे शोषले जातात.
Ghee Jaggery Benefits
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गूळ; १ ते २ चमचे (५-१० ग्रॅम)
तूप: १ चमचा ते १ मोठा चमचा (५-१५ ग्रॅम) जास्त प्रमाण टाळा, कारण साखर आणि कॅलरीज वाढू शकतात.
Ghee Jaggery Benefits
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मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल किंवा इतर आरोग्य समस्या असलेल्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. सॅच्युरेटेड फॅट्स जास्त असल्याने संयम आवश्यक आहे.
Ghee Jaggery Benefits
esakal
पचनक्रिया सुधारते,बद्धकोष्ठता कमी होते, पोषक तत्वांचे शोषण वाढते,चयापचय आणि रोगप्रतिकारशक्तीला मदत होते.
Ghee Jaggery Benefits
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Cats in Ancient Egypt
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