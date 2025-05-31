राजापूर: कोकणातील निसर्गसंपन्न 'हिडन पॅराडाईज'!

Anushka Tapshalkar

राजापूर

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर परिसरात काही अप्रतिम पर्यटनस्थळे आहेत, जी अजूनही अनेकांसाठी अज्ञात आहेत.

Rajapur | sakal

राजापूरची गंगा – पवित्र तीर्थस्थान

राजापूरच्या गंगेचे दर्शन घेण्यासाठी अनेक भाविक येतात. जमिनीत उगम पावणारी कुंडे हे या ठिकाणाचे वैशिष्ट्य आहे!

Rajapur Ganga | sakal

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

राजापूरचे महत्त्व यादव काळापासून आहे. आजही ती एक महत्त्वाची व्यापारी पेठ आहे.

Rajapur Market | sakal

जुवे बेट – निसर्गप्रेमींसाठी स्वर्ग

अर्जुना नदीच्या मुखाशी वसलेले जुवे बेट हे कौलारू घरे, आंबा-काजूची बाग, आणि अप्रतिम सूर्यास्तासाठी प्रसिद्ध आहे!

Juve Bet | sakal

फोटोशूटसाठी परफेक्ट स्पॉट!

जुवे बेटाचा शांत आणि निसर्गरम्य परिसर हे ठिकाण फोटोग्राफीसाठी आदर्श बनवतो.

Juve Bet | sakal

उन्हाळे – गरम पाण्याचे झरे

राजापूर जवळील उन्हाळे गावात बाराही महिने गरम पाण्याचे झरे आहेत! पावसाळ्यात अनुभव अधिकच खास असतो!

Unhale- Rajapur Hot Water Springs | sakal

महालक्ष्मी देवीच्या पावलांचा चमत्कार!

स्थानिकांच्या मते, देवीच्या चरणांमुळेच या झऱ्यांची निर्मिती झाली आहे.

Blessings of Mahalaxmi Devi | sakal

हिरवळ आणि शांतता

उन्हाळ्याचे निसर्गसौंदर्य आणि शांततेचा अनुभव तुम्हाला ताजेतवाने करतो.

Scenic Views | sakal

संगमेश्वर मंदिर – इच्छापूर्ती स्थळ

अलकनंदा, वरुणा आणि शास्त्री नद्यांच्या संगमावर वसलेले हे प्राचीन आणि पवित्र मंदिर आहे.

Sangameshwar Temple | sakal

