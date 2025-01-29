अंटार्क्टिकामध्ये वाहतो रक्ताचा धबधबा! काय आहे ब्लड फॉल्सचे रहस्य?

Anushka Tapshalkar

ब्लड फॉल्स

अंटार्कटिकातील ब्लड फॉल्स हा धबधबा, जो टेलर ग्लेशियरमधून वेस्ट लेक बॉनीमध्ये वाहतो, त्याच्या लालसर रंग आणि गोठत नसलेल्या पाण्यामुळे एक नैसर्गिक आकर्षणच आहे.

Natural Attraction

शोध

भूगर्भशास्त्रज्ञ थॉमस ग्रिफिथ टेलर यांनी 1911 मध्ये या नैसर्गिक निर्मितीचा शोध घेतला. त्यानंतर हा धबधबा ज्या दरीतून वाहतो त्या टेलर दरीला त्यांचे नाव दिले.

Discovery

लाल रंगाचे रहस्य

आधी हे पाणी लाल शेवाळामुळे लाल होतं असा समज होता, पण रक्ताच्या रंगाचं कारण म्हणजे लोहमिश्रित पाणी, जे हवेसोबत संपर्कात येताच लाल रंगात बदलते.

Real Cause Of Red Color

गोठणबिंदू

-१९°C च्या तपमानातही हे पाणी द्रव स्थितीत राहते कारण त्यात जास्त मीठ असल्यामुळे त्याचा गोठण्याचा बिंदू कमी होतो.

Freezing Point

पूर्वीचा स्रोत

ब्लड फॉल्सचे पाणी १.५ दशलक्ष वर्षांपूर्वीच्या खाऱ्या पाण्याच्या तलावातून येते, जेव्हा हा प्रदेश तलावाखाली बुडालेला होता.

Freezing Point

जीवसृष्टी

ब्लड फॉल्सच्या पाण्यात ऑक्सिजनशिवाय, अंधारातही जीवाणू केमोसिंथेसिस प्रक्रियेद्वारे उर्जा निर्माण करून जगतात.

Life In The Darkness

जैविक अस्तित्व

ब्लड फॉल्समधील सूक्ष्मजीव सिद्ध करतात की पृथ्वीवरील सर्वात कठीण परिस्थितींमध्येही जीवन टिकू शकते.

The Power Of Adaptability

