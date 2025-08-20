Ganesh Chaturthi Special : गणेशोत्सवात 'हे' ५ महाराष्ट्रीय गोड प्रसाद नक्की बनवा

Sandeep Shirguppe
महाराष्ट्राची खवय्यांची संस्कृती जगभर प्रसिद्ध आहे. त्यात गोड पदार्थांचे खास स्थान आहे. चला जाणून घेऊया ५ प्रसिद्ध गोड पदार्थ.
गुढीपाडवा, होळी, दिवाळी सारख्या सणांना बनवली जाणारी पुरण पोळी महाराष्ट्रीय खाद्य पदार्थांमध्ये महत्वाची पक्वान आहे.
गुळ व डाळीच्या सारणाने बनवलेली ही पोळी महाराष्ट्राचा आत्मा मानली जाते.
गणेशोत्सवातील खास गुळ-खोबऱ्याच्या सारणाचा उकडीचा मोदक महाराष्ट्राच्या घराघरात प्रसिद्ध आहे.
आंबा श्रीखंड आणि केशर श्रीखंड हे प्रकार लोकप्रिय महाराष्ट्रात अत्यंत लोकप्रिय आहेत.
दूध आटवून तयार केलेली गोड डिश. बदाम, पिस्ते, वेलची यांचा खास स्वाद.
साताऱ्याचे खास पेढे महाराष्ट्रभर प्रसिद्ध. दुधाच्या साराचा अस्सल स्वाद असलेले हे पेढे महाराष्ट्राचे गोड प्रतीक आहेत.
पुरणपोळीपासून पेढ्यांपर्यंत महाराष्ट्रातील गोड पदार्थ प्रत्येक सण आणि समारंभाला गोडवा आणतात.