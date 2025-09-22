मानवाने भाज्यांचा शोध कसा लावला?

सकाळ डिजिटल टीम
भाज्यांचा शोध कधी आणि कसा लागला काय आहे या मागचा इतिहास जाणून घ्या.
सुरुवातीला, आदिमानव शिकार आणि अन्न गोळा करून जीवन जगत होता. त्या काळात ते नैसर्गिकरित्या उपलब्ध असलेल्या भाज्या, फळे आणि कंदमुळे गोळा करून खात असत. त्या भाज्यांचा वापर औषध म्हणूनही केला जात असावा.
सुमारे 10,000 वर्षांपूर्वी, मानवाने नद्यांच्या किनाऱ्यावर राहून शेती करायला सुरुवात केली. याच काळात, त्यांना काही वनस्पतींचे बियाणे पेरून पीक घेता येते हे लक्षात आले. अशा प्रकारे, जंगलात नैसर्गिकरित्या वाढणाऱ्या भाज्यांची लागवड सुरू झाली.
वेगवेगळ्या भौगोलिक प्रदेशांनुसार विविध प्रकारच्या भाज्यांची लागवड सुरू झाली. उदाहरणार्थ, मध्य अमेरिका आणि मेक्सिकोमध्ये भोपळा आणि मिरची यांची लागवड केली गेली, तर आशियामध्ये काकडी आणि वांगी यांचा वापर सुरू झाल्याचे म्हंटले जाते.
मानवाने हळूहळू नैसर्गिकरित्या वाढणाऱ्या भाज्यांच्या जातींमध्ये बदल घडवून आणला. निवडक बियाणे पेरून त्यांनी भाज्यांचे आकार, चव आणि पोषणमूल्ये सुधारली. आज आपण ज्या भाज्या पाहतो, त्या हजारो वर्षांच्या मानवी प्रयत्नांचे आणि निवडीचे फळ आहेत.
व्यापाराच्या माध्यमातून भाज्या आणि त्यांच्या लागवडीचे तंत्रज्ञान जगभर पसरले. उदा. बटाटा आणि टोमॅटो हे अमेरिकेतून जगभर पोहोचले.
जसजसा मानवी समाज विकसित झाला, तसतसे त्याला भाज्यांमधील पोषणमूल्यांचे महत्त्व कळाले.
आज, आधुनिक संशोधनामुळे भाज्यांच्या नवीन जाती विकसित केल्या जात आहेत, ज्या जास्त पौष्टिक आणि रोगांना कमी बळी पडणाऱ्या आहेत.
भाज्या आता केवळ अन्नाचाच भाग नाहीत, तर त्या वेगवेगळ्या संस्कृती आणि परंपरांचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत.
