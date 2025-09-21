भारतात सर्वाधिक कॉफीचे उत्पादन कोणत्या राज्यात होते?

Pranali Kodre
भारत हा चहाप्रेमी जरी असला, तरी जगातील सर्वात मोठ्या कॉफी उत्पादक देशांपैकी देखील एक आहे.
India's Largest Coffee Producing State
Sakal
सुमारे ४०० वर्षांपूर्वी सुफी संत बाबा बुडान यांच्यामार्फत कॉफी भारतात आली, असं म्हटलं जातं. त्यांनी कर्नाटकाच्या चिकमंगलूरच्या डोंगराळ भागात कॉफीची बियाणं पेरली, अशी सांगितलं जातं.
भारतात कर्नाटक हे कॉफीचं सर्वात मोठं उत्पादक राज्य आहे.
एकट्या कर्नाटक राज्यातूनच सुमारे ७०-७१ टक्के कॉफीचे उत्पादन होते. भारतीय अरबिया किंवा रोबस्टा कॉफीचे मुख्यत: कर्नाटकमध्ये उत्पादन होते.
कर्नाटकमधील मुख्यत: चिकमंगलूर, कुर्ग (कोडागू), आणि हासनसारख्या धुकेदाऱ्या डोंगराळ भागात कॉफीचे उत्पादन होते.
अशा डोंगराळ भागात कॉफीच्या लागवडीसाठी उत्तम परिस्थिती आहे, येथे उंची, भरपूर पाऊस, सुपीक माती आणि पुरेशी सावली मिळते.
कर्नाटकात कॉफी सिल्वर ओक झाडाच्या सावलीत आणि मसाल्यांसोबत पेरली जाते. त्यामुळे कॉफीच्या बियाणांना मिरी, वेलची आणि दालचिनीच्या झाडांचा सुगंधही मिळतो.
कर्नाटकनंतर भारतात केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये सर्वाधिक कॉफीचे उत्पादन होते.
