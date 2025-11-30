त्वचेला नैसर्गिक ग्लो हवा? कोकम तेल आहे ‘स्किनकेअरचा हिरो'...फायदे जाणून घ्या!

Aarti Badade
आमसूलामध्ये लोह, कॅल्शियम, प्रथिने आणि जीवनसत्त्वे भरपूर प्रमाणात असतात.
आमसूल भूक सुधारते आणि अपचन, अतिसार तसेच पित्तशामक (Antacid) म्हणून काम करते.
आमसूलाचे सरबत उष्णता कमी (Reduce Heat) करून शरीराला ताजेतवाने ठेवण्यास मदत करते.
ते चयापचय (Metabolism) सुधारून वजन कमी करण्यास आणि रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.
आमसूलातील अँटिऑक्सिडंट्स (Antioxidants) मुक्त रॅडिकल्सपासून (Free Radicals) संरक्षण करतात.
आमसूलाचे तेल (Kokum Oil) त्वचेला मॉइश्चराइझ (Moisturize) करते आणि टाचा फुटण्यासाठी फायदेशीर आहे.
आमसूलामध्ये जळजळ कमी करणारे (Anti-inflammatory) गुणधर्म असल्याने ते त्वचेची खाज कमी करते.
आमसूलाचा वापर आमटी, माशाचे कालवण यांसारख्या पदार्थांना आंबटपणा (Sourness) आणण्यासाठी केला जातो.
