त्वचेला नैसर्गिक ग्लो हवा? कोकम तेल आहे ‘स्किनकेअरचा हिरो'...फायदे जाणून घ्या!

Aarti Badade

पोषण मूल्य

आमसूलामध्ये लोह, कॅल्शियम, प्रथिने आणि जीवनसत्त्वे भरपूर प्रमाणात असतात.

पचन सुधारते

आमसूल भूक सुधारते आणि अपचन, अतिसार तसेच पित्तशामक (Antacid) म्हणून काम करते.

शरीराला थंडावा

आमसूलाचे सरबत उष्णता कमी (Reduce Heat) करून शरीराला ताजेतवाने ठेवण्यास मदत करते.

वजन आणि मधुमेह

ते चयापचय (Metabolism) सुधारून वजन कमी करण्यास आणि रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.

अँटिऑक्सिडंट्सचे संरक्षण

आमसूलातील अँटिऑक्सिडंट्स (Antioxidants) मुक्त रॅडिकल्सपासून (Free Radicals) संरक्षण करतात.

कोरड्या त्वचेसाठी तेल

आमसूलाचे तेल (Kokum Oil) त्वचेला मॉइश्चराइझ (Moisturize) करते आणि टाचा फुटण्यासाठी फायदेशीर आहे.

जळजळ कमी करते

आमसूलामध्ये जळजळ कमी करणारे (Anti-inflammatory) गुणधर्म असल्याने ते त्वचेची खाज कमी करते.

स्वयंपाकात वापर

आमसूलाचा वापर आमटी, माशाचे कालवण यांसारख्या पदार्थांना आंबटपणा (Sourness) आणण्यासाठी केला जातो.

