Diwali 2025: दिवाळीत नो-मेकअप लुकसाठी ट्राय करा 'या' स्टेप्स

पुजा बोनकिले

दिवाळी

दिवाळी सणाची सर्वजण आतुरतेने वाट पाहतात.

कधी

यंदा दिवाळी २१ ऑक्टोबरला साजरी केली जाणार आहे.

मेकअप

यंदा दिवाळीत तुम्हाला नो मेकअप लूक हवा असेल तर पुढील गोष्टी करू शकता.

makeup

| Sakal

क्लिंझर करा

नो मेकअप लूकसाठी सर्वात आधी चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी क्लिंझर वापरावे.

टोनर

नंतर टोनरचा वापर करून चेहरा स्वच्छ करावा.

मॉइश्चराइझर

नंतर चेहऱ्यावर मॉइश्चराइझर लावावे.

एसपीएफ ३० सनस्क्रिन

तुम्ही नो मेकअप लूकसाठी एसपीएफ ३० सनस्क्रिनचा देखील वापर करू शकता.

बीबी क्रिम

तुम्ही बीबी किंवा सीसी क्रिमचा वापर करून सुंदर दिसू शकता.

Diwali 2025 Zodiac Predictions: ग्रहांच्या युतीमुळे 'या' 3 राशींचा बँक बॅलेन्स होणार डबल

Diwali 2025 Zodiac Financial Predictions

|

Sakal

आणखी वाचा