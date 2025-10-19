Diwali 2025: दिवाळीत नो-मेकअप लुकसाठी ट्राय करा 'या' स्टेप्स

पुजा बोनकिले
दिवाळी सणाची सर्वजण आतुरतेने वाट पाहतात.
यंदा दिवाळी २१ ऑक्टोबरला साजरी केली जाणार आहे.
यंदा दिवाळीत तुम्हाला नो मेकअप लूक हवा असेल तर पुढील गोष्टी करू शकता.
makeup
नो मेकअप लूकसाठी सर्वात आधी चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी क्लिंझर वापरावे.
नंतर टोनरचा वापर करून चेहरा स्वच्छ करावा.
नंतर चेहऱ्यावर मॉइश्चराइझर लावावे.
तुम्ही नो मेकअप लूकसाठी एसपीएफ ३० सनस्क्रिनचा देखील वापर करू शकता.
तुम्ही बीबी किंवा सीसी क्रिमचा वापर करून सुंदर दिसू शकता.
