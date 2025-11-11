Destination wedding करताय? राजस्थान गोवा सोडा, महाराष्ट्रात आहेत ही बजेट फ्रेंडली ठिकाणे

Anushka Tapshalkar
हिवाळा सुरू होताच लग्नसराईचा आनंद वाढतो. खरेदी, तयारी आणि योग्य स्थळ शोधण्याची धावपळ सुरू होते.
Budget Friendly Wedding Destinations in Maharashtra
राजस्थान वा गोवा नव्हे, आता महाराष्ट्रातच डोंगर-दऱ्यांमध्ये आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात लग्न साजरं करण्याची क्रेझ वाढली आहे.
फऱियास रिसॉर्ट आणि क्लाऊड 9 हिल्स रिसॉर्ट ही परवडणारी, सुंदर आणि कौटुंबिक लग्नांसाठी उत्तम ठिकाणं.
टचवुड ब्लिस आणि बोध व्हॅली रिसॉर्ट ही निसर्गरम्य पार्श्वभूमीवर खास लग्नासाठी प्रसिद्ध ठिकाणं.
रिओ रिट्रीट, डीप नेचर रिसॉर्ट आणि हॅपी लँड फार्म ही ठिकाणं शांत, सुंदर आणि बजेट-फ्रेंडली लग्नांसाठी आदर्श.
महाबळेश्वरमधील ग्रँड लेगसी रिसॉर्ट, बोईसरमधील डी’राजवाडा रिसॉर्ट आणि पेनमधील कॅनाल टच रिसॉर्ट हे देखील आकर्षक पर्याय.
महाराष्ट्रात आता बजेटमध्येही आलिशान आणि संस्मरणीय डेस्टिनेशन वेडिंग शक्य आहे — फक्त योग्य ठिकाण निवडा आणि स्वप्नवत सोहळ्याची तयारी करा!
