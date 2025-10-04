केस मुळांपासून मजबूत अन् चमकदार होतील; चिया सीड्सचा 'या' पद्धतीने वापर करा

Aarti Badade

केसांसाठी सुपरफूड

केसांच्या आरोग्यासाठी महागडी उत्पादने वापरण्याऐवजी, चिया बिया हा एक नैसर्गिक आणि प्रभावी उपाय आहे.

केसांसाठी फायदेशीर

चिया बियांमध्ये ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड, प्रथिने आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे सर्व घटक केसांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.

केस मुळांपासून मजबूत

चिया बियांमधील ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड केसांच्या मुळांना मजबूत करतात. यामुळे केस गळती कमी होण्यास मदत होते.

प्रथिनेयुक्त पोषण

आपले केस केराटिन नावाच्या प्रथिनांपासून बनलेले असतात.चिया बिया केसांना पुरेसे प्रथिने देतात, ज्यामुळे केस निरोगी राहतात.

अँटीऑक्सिडंट्सचे फायदे

चिया बियांमध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स केस आणि टाळूचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करतात.यामुळे केस अकाली पांढरे होण्याचा धोका कमी होतो.

कसे आणि कधी खावे?

१ चमचा चिया बिया रात्री पाण्यात भिजत ठेवा. सकाळी ते जेलसारखे झाल्यावर त्यात लिंबू पिळून रिकाम्या पोटी प्या.

फक्त चिया बिया पुरेसे नाहीत

फक्त चिया बियांवर अवलंबून राहू नका. संतुलित आहार आणि योग्य जीवनशैलीसह त्याचा वापर केल्यास चांगले परिणाम मिळतील.

