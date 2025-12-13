श्री स्वामी समर्थांचा दिव्य संदेश! हे 6 सुविचार वाचल्यानंतर आयुष्याकडे पाहण्याची दृष्टीच बदलेल

Aarti Badade
“काळ कठीण असेल तरी माणूस कठीण नको.”
Divine Message of Shri Swami Samarth
Sakal
“आपलं कामच आपली पूजा आहे.”
Divine Message of Shri Swami Samarth
Sakal
“काम करा, फळाची चिंता करू नका श्री स्वामी समर्थ.”
Divine Message of Shri Swami Samarth
Sakal
“सेवा म्हणजे देवाची खरी आराधना.”
Divine Message of Shri Swami Samarth
Sakal
“शांत मन हेच सर्वात मोठं सामर्थ्य आहे.” (A peaceful mind is the greatest strength.)
Divine Message of Shri Swami Samarth
Sakal
“शांत राहा, ईश्वर तुमच्याबरोबर आहे.” (Stay calm, God is with you.)
Divine Message of Shri Swami Samarth
Sakal
स्वामी समर्थांच्या या सहज पण गूढ शिकवणीतून नवीन मार्ग शोधून आयुष्यात बदल आणा.
Divine Message of Shri Swami Samarth
Sakal
Sakal