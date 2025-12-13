छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात किल्ल्यावरील कर्मचाऱ्यांचा पगार किती होता?

Aarti Badade

वेतनाचे महत्व

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व मूलकी आणि लष्करी सेवकांना नेहमी वेळेत मानधन दिले, त्यामुळेच त्यांची निष्ठा कायम टिकून राहिली.

सेवकांची निवड

आज्ञापत्रात नमूद केल्यानुसार, सेवकांची निवड करताना सेवक विश्वासू, सुज्ञ, शूर, निष्ठावान आणि चहाडी न करणारे असावेत.

हवालदाराचे वेतन

हवालदार या महत्त्वाच्या अधिकाऱ्याला दरमहा १२.५० होन आणि वार्षिक १२५ ते १५० होन वेतन मिळत असे.

सरनोबतचे वेतन

सरनोबत या पदावर असलेल्या व्यक्तीला दरमहा ८.०० होन म्हणजेच वार्षिक १०० होन वेतन दिले जात असे.

तट-सरनोबतचे वेतन

तट-सरनोबत यांना दरमहा ४.०० होन आणि वार्षिक ४८ होन इतके वेतन मिळत होते.

मुजुमदार आणि कारकून

मुजुमदार आणि कारकून या दोघांनाही दरमहा ३.०० होन म्हणजेच वार्षिक ३६ होन वेतन मिळत असे.

जादाचे कर्मचारी

जादाच्या तट-सरनोबत यांना दरमहा १.०० होन (वार्षिक १२ होन) आणि जादाच्या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक ५० होन वेतन दिले जात होते.

बारगीरचे वार्षिक मानधन

सैन्यातील बारगीर या कर्मचाऱ्याला वार्षिक ९ होन इतके मानधन मिळत होते.

संदर्भ

याबद्दल सविस्तर माहिती आज्ञापत्र श्रीशिवछत्रपतींची राजनीती यामध्ये आहे.

