Diwali 2025: 'या' 5 सोप्या वास्तु उपायांनी घरात आणा समृद्धी

यंदा दिवाळी १७ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे.
यंदा दिवाळीत पुढील काही वास्तू उपाय केल्यास घरात सुख-समृद्धी लाभू शकते.
दिवाळीच्या दिवशी गंगाजल शिंपडावे.
दिवीळीच्या दिवशी झेंडूचे आणि आंब्याच्या पानांचे तोरण बाधांवे.
दिवाळीच्या दिवशी पितरांसाठी गरजू लोकांना उपयुक्त वस्तू द्याव्या.
दिवाळीच्या दिवशी घरातील सर्व कोपऱ्यांमध्ये पणत्या लावाव्या.
दिवाळीच्या दिवशी नकारात्मकता दूर करण्यासाठी घर पुसतांना पाण्यात मीठ टाकावे.
