दिवाळीत त्वचेवर ग्लो हवाय? 'हे' फळं नक्की खा

पुजा बोनकिले

दिवाळी

दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे.

साफसफाई

दिवाळीत घराची साफसफाई करतांना चेहऱ्याची चमक कमी होते.

चेहऱ्याची काळजी

तुम्हाला दिवाळीत चेहऱ्यावर चमक हवी असेल तर पुढील फळे नक्की खा.

पपई

पपईमध्ये असलेले घटक चेहरा चमकदार ठेवण्यास मदत करतात.

संत्री

संत्री खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. यातील घटक दिवाळीत चेहरा चमकदार ठेवेल.

डाळिंब

दिवाळीत चेहऱ्यावर ग्लो हवा असेल तर डाळिंब नक्की खा.

किवी

किवी खाल्याने चेहऱ्यावर चमक येईल. तुम्हाला इतर कोणतेही रासायनिक प्रोडक्ट लावावे लागणार नाही.

बेरी

बेरी आरोग्यासह त्वचेसाठीही फायदेशीर असते.

