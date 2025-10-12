दिवाळीत त्वचेवर ग्लो हवाय? 'हे' फळं नक्की खा

पुजा बोनकिले
दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे.
दिवाळीत घराची साफसफाई करतांना चेहऱ्याची चमक कमी होते.
तुम्हाला दिवाळीत चेहऱ्यावर चमक हवी असेल तर पुढील फळे नक्की खा.
पपईमध्ये असलेले घटक चेहरा चमकदार ठेवण्यास मदत करतात.
संत्री खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. यातील घटक दिवाळीत चेहरा चमकदार ठेवेल.
ORANGE
दिवाळीत चेहऱ्यावर ग्लो हवा असेल तर डाळिंब नक्की खा.
Pomegranate
किवी खाल्याने चेहऱ्यावर चमक येईल. तुम्हाला इतर कोणतेही रासायनिक प्रोडक्ट लावावे लागणार नाही.
Kiwi
Sakal
बेरी आरोग्यासह त्वचेसाठीही फायदेशीर असते.
berries