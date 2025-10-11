Diwali 2025: छत्रपती संभाजीनगरात दिवाळीची खरेदी करायची? मग 'या' ठिकाणांना नक्की भेट द्या

पुजा बोनकिले
हिंदू धर्मात दिवाळी सणाला खुप महत्व आहे.
Diwali 2025 Chhatrapati Sambhaji Nagar shopping tips
यंदा दिवाळी २१ तारखेला साजरी केली जाणार आहे.
तुम्हाला छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खरेदी करायची असेल तर पुढील ठिकाणांना नक्की भेट देऊ शकता.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राज क्लॉथ सेंटर, दुल्हादल्हन, साजन सरीता या प्रसिद्ध दुकानांमध्ये साड्यांची बजेट फ्रेंडली खरेदी करू शकता.
दिवाळीची खरेदी करायची असेल तर गुलमंडी रोडला स्वस्तात मस्त करू शकता.
टिळकपथला दिवाळीला लागणाऱ्या वस्तूंची स्वस्तात मस्त खरेदी करता येईल. या मार्केटला नक्की भेट द्या.
रंगाली गल्लीत दिवाळीनिमित्त लहान मुलांपासून ते मोठ्या लोकांपर्यंत कपड्यांची शॉपिंग करता येते.
कुंभार वाडा येथे दिवाळीच्या सर्व वस्तू खरेदी करता येतील. तसेच महिलांना उपयुक्त अशा सर्व वस्तूंची खरेदी करता येईल.
