दिवाळीसाठी ५ मिनिटांत तयार करा खमंग, कुरकुरीत इन्स्टंट जलेबी!

Anushka Tapshalkar
दिवाळी सण फराळासोबत मिठाईशिवाय अपूर्ण आहे. विशेषतः काजूकतली आणि जिलेबी सर्वांच्या आवडीच्या आहेत. चला तर मग घरच्या घरी ५ मिनिटांत खमंग आणि कुरकुरीत जिलेबीची रेसिपी शिकूया.
Diwali Sweets
sakal
पॅनमध्ये २०० ग्रॅम साखर आणि अर्धा कप पाणी घालून मध्यम आचेवर गरम करा. त्यात वेलची पूड आणि केशर मिसळा. एकतारी पाक तयार झाल्यावर गॅस बंद करा.
Make Sugar Syrup
sakal
२५० ग्रॅम मैदा, १ टेबलस्पून तूप आणि थोडं पाणी घालून एकसारखं, घट्ट पण ओतता येईल असं मिश्रण बनवा.
Make Batter
sakal
थोडासा खायचा केशरी रंग (ऐच्छिक) घाला. तळण्याआधी १ पाकीट ईनो टाकून हलके मिक्स करा.
Add Eno and Colour
sakal
कढईत मध्यम आचेवर तूप किंवा तेल तापवा.
Put Ghee or Oil in Pan
sakal
बॅटर पाईपिंग बॅग किंवा स्क्विझर बॉटलमध्ये टाकून जिलेबी गोलाकार फिरवा.
Make Jalebi
sakal
जिलेबीला दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत आणि खमंग होईपर्यंत तळा.
Fry Till Crispy
sakal
गरम जलेबी लगेच कोमट साखरेच्या पाकात घाला, ३० सेकंद ठेवा आणि बाहेर काढा. गरमागरम खाण्यासाठी द्या!
Serve Hot
sakal
sakal