दिवाळीत 84 वर्षानंतर तयार होतोय नवपंचम राजयोग, 'या' राशींचा सुरू होईल गोल्डन टाईम

हिंदू धर्मात दिवाळी सणाला खुप महत्व आहे.
यंदा दिवाळी २१ ऑक्टोबरला साजरी केली जाणार आहे.
पंचागानुसार ८४ वर्षांनंतर दिवाळीत नवपंचम राजयोग तयार होत आहे.
याचा कोणत्या राशींना फायदा होणार आहे हे जाणून घेऊया.
नवपंचम राजयोगाची निर्मिती कुंभ राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते, कारण शुक्र तुमच्या राशीतून आठव्या घरात संक्रमण करेल.
नवपंचम राजयोगाच्या निर्मितीसह, मिथुन राशीच्या जातकांना सकारात्मक काळ येऊ शकतो. शुक्र तुमच्या राशीच्या चौथ्या घरात भ्रमण करेल. म्हणून, या काळात तुम्हाला भौतिक सुखसोयींचा अनुभव येऊ शकतो.
नवपंचम राजयोग सिंह राशींसाठी शुभ ठरू शकतो. हा राजयोग धन आणि वाणी क्षेत्रात घडत आहे. यामुळे धनलाभ होऊ शकतो.
