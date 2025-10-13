दिवाळी वीकेंडला मित्रांसह मुंबईजवळील 'या' 5 ठिकाणांची करा सैर

पुजा बोनकिले

दिवाळी

यंदा दिवाळी २१ तारखेला साजरी केली जाणार आहे.

वीकेंड

दिवाळीत लाँग वीकेंड आल्याने मित्रांसोबत फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल तर मुंबईपासून जवळ असलेल्या पुढील ठिकाणांना भेट देऊ शकता.

मालशेज घाट

मुंबईपासून १३० किमी अंतरावर असलेल्या या ठिकाणी निसर्गरम्य ठिकाणांचा आनंद घेऊ शकता.

हरिहरेश्वर

ऐतिहासिक मंदिर अन् समुद्रकिनारे असलेल्या या ठिकाणी

इगतपुरी

ट्रेकिंग आणि धबधब्याचा आनंद घ्यायचा असेल तर मुंबईपासून जवळ असलेल्या याठिकाणाला मित्रांसह नक्की भेट द्या.

माथेरान

हे एक मुंबईजवळील हिल स्टेशन आहे. रोजच्या धावपळीच्या जीवनातून निवांत वेळ पाहिजे असेल तर येथे नक्की भेट द्या.

कामशेत

टेकड्या आणि तलवांनी वेढलेले, पॅराग्लायडिंगची आवड असणाऱ्यांनी या ठिकाणाला नक्की भेट द्यावी.

आनंदी

मुंबईजवळील या ठिकाणांची सैर करून आल्यावर तुम्हाला आनंद मिळेल आणि मुड फ्रेश होईल.

