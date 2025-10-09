Diwali 2025: तुळशीबागेसह पुण्यातले 'हे' आहेत स्वस्त अन् बेस्ट शॉपिंग ठिकाणं

पुजा बोनकिले
दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे.
पुण्यात तुळशीबाग ही खरेदीसाठी स्वस्त आणि बेस्ट ठिकाण आहे.
पण तुम्हाला पुण्यात इतर ठिकाणी देखील दिवाळीची खरेदी करू शकता.
येथे फॅशनेबल कपडे खरेदी करू शकता. तसेच कमी किमतीत इंडियन आणि वेस्टर्न ड्रेस खरेदी करू शकता.
दिवाळीत घर सजावटीच्या वस्तू खरेदी करायच्या असतील तर हे मार्केट उत्तम आहे.
येथे तुम्ही कपडे,फुटवेअर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, घरगुती वस्तू कमी किमतीत खरेदी करू शकता.येथे स्वस्त दरात वस्तू मिळत असल्याने प्रसिद्ध आहे.
हे पुण्यातील जुने आणि प्रसिद्ध मार्केट आहे. जर तुम्हाला दिवाळीत कपड्यांपासून ते घर सजावटीच्या वस्तूंपर्यंत सर्व वस्तू खरेदी करायच्या असतील तर येथे भेट देऊ शकता.
