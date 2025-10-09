जास्त पेनकिलर औषधं खाल्यास शरीरावर कोणते परिणाम होतात?

पुजा बोनकिले

पेनकिलर

आजकाल अनेक लोक वेदना होताच पेनकिलर घेतात.

आराम

यामुळे लगेच आराम मिळतो.

डॉक्टरांच्या मते

डॉक्टरांच्या मते जास्त पेनकिलर घेतल्यास शरीरात अनेक नकारात्मक बदल होतात.

पोट, यकृत, मुत्रपिंड गंभीर समस्या निर्माण

प्रत्येत वेदनेवर पेनकिलर घेतल्यास पोट, यकृत, मुत्रपिंडसारखे गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात.

तोंडाची दुर्गंधी

जर तुम्ही पेनकिलर जास्त घेत असाल तर तोंडातून दुर्गंधी येऊ शकते.

पोटात अल्सर

पोटात अल्सर होणे हे जास्त पिनकिलर खाण्याचे परिणाम असू शकते.

यकृताचे नुकसान

जास्त प्रमाणात पेनकिलर घेतल्यास यकृताचे नुकसान होऊ शकते.

मेंदूवर परिणाम

जर तुम्ही जास्त प्रमाणात पेनकिलर घेत असाल तर मेंदूवप परिणाम होऊ शकतात.

