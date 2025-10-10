Diwali 2025: बजेटमध्ये राहून दिवाळी गिफ्ट्स खरेदी करण्याच्या खास टिप्स

पुजा बोनकिले

दिवाळी

दिवाळीत नातेवाईकांना, मित्रमंडळींना चांगलं गिफ्ट द्यावे अशी इच्छा असते.

आर्थिक गणित कोलमडते

सणाच्या उत्साहात आपण खरेदी करतो आणि मग आर्थिक गणित कोलमडते.

गोष्टी लक्षात ठेवाव्या

यामुळे दिवाळीत गिफ्ट खरेदी करतांना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया.

बजेट ठरवा

आपल्याला दिवाळीत अनेकांना गिफ्ट द्यावे लागतात. यामुळे आधीच बजेट ठरवा यामुळे दुकानात गेल्यावर वस्तूंची निवड करणे सोपे होते.

होलसेल दरात खरेदी

तुम्ही अशी वस्तू ठरवा जी सगळ्यांनाच देता येईल. मग एकदमच दुकानातून खरेदी करा.

ऑनलाइन सेल

दिवाळीनिमित्त गिफ्ट खरेदी करायची असेल तर ऑनलाइन सेलचा नक्की फायदा घ्या. फक्त खरेदी करताना रिटर्न पॉलिसी चेक करा.

दिवाळी कधी

यंदा दिवाळी २१ ऑक्टोबरला साजरा केला जाणार आहे.

Diwali 2025: तुळशीबागेसह पुण्यातले 'हे' आहेत स्वस्त अन् बेस्ट शॉपिंग ठिकाणं

Diwali 2025:

