लक्ष्मी पूजनला अजिबात करू नका 'या' 2 चुका, नाहीतर वर्षभर होतील अनेक त्रास..घरी पैसा तर येणारच नाही

आज लक्ष्मीपूजन

आज लक्ष्मीपूजन आहे. या दिवशी केलेल्या काही छोट्या चुका तुम्हाला वर्षभर त्रास देऊ शकतात.

घराचे दरवाजे बंद ठेवू नका

माता लक्ष्मी मुख्य दरवाजातून प्रवेश करते, बंद दारामुळे ती परत जाऊ शकते.

मांसाहार करू नका

या दिवशी मांसाहार केल्यास लक्ष्मीची कृपा मिळत नाही.

कोणालाही इजा करू नका

हिंसा किंवा कोणाला त्रास देणे लक्ष्मीच्या कृपेपासून वंचित ठेवू शकते.

उशिरापर्यंत झोपणे टाळा

लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी जास्त वेळ झोपल्याने माता लक्ष्मी क्रोधित होऊन गरिबीचे सावट येऊ शकते

नकारात्मक विचार टाळा

या दिवशी मनात कृतज्ञता आणि सकारात्मकता ठेवल्याने लक्ष्मी प्रसन्न होते.

पूजेचे नियम मोडू नका

महाजप, श्लोक किंवा स्तोत्रांचे पठन चुकीच्या पद्धतीने करू नये, यामुळे पूजेचे फळ मिळत नाही.

