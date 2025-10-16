छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कशी लूटलेली सुरत? ऐतिहासिक छायाचित्रात दिसेल खरा पराक्रम..खरे मावळे असाल तर बघाच

Saisimran Ghashi
मुगल साम्राज्याच्या आर्थिक केंद्र असलेल्या सुरतेचा वापर शिवाजी महाराजांनी मुगलांविरुद्धच्या युद्धासाठी खजिना भरून घेण्यासाठी केला, ज्यामुळे मराठा साम्राज्याची आर्थिक मजबुती झाली.
जानेवारी १६६४ रोजी १०,००० घोडेस्वारांसह गुप्तपणे सुरतेत घुसून तीन दिवसांत व्यापाऱ्यांच्या घरट्यांमधून सोने, चांदी आणि रत्ने लुटली.
शत्रूंच्या गुप्तहेरांद्वारे शहरात शिरून फक्त श्रीमंत मुगल व्यापाऱ्यांना लक्ष्य करून जलद हालचाली करून लूट संपवली, नागरिकांना त्रास देणे टाळले.
सुरतेच्या हल्ल्यात इनायत खानने हल्ल्याच्या वेळी किल्ल्यात आश्रय घेतला, ज्यामुळे मराठ्यांना शहरावर नियंत्रण मिळवणे सोपे झाले.
धार्मिक स्थळे, परदेशी व्यापारी (इंग्रज, डच) आणि गरीब लोकांना सोडून दिले, फक्त मुगलांशी जोडलेल्या श्रीमंतांना लक्ष्य केले.
ऑक्टोबर १६७० रोजी १५,००० सैन्यासह पुन्हा सुरतेवर हल्ला करून ५-६ दशलक्ष रुपयांची लूट केली, मुगलांना धडा शिकवला.
या हल्ल्यांमुळे मुगलांचे उत्पन्न कमी झाले, शिवाजी महाराजांना किल्ले आणि नौसेनेची मजबुती मिळाली, मराठा साम्राज्य विस्तारला.
औरंगजेबला डेक्कन मोहिमेसाठी सैन्य हलवावे लागले, ज्यामुळे शिवाजी महाराजांना स्वराज्य विस्ताराची संधी मिळाली.
हे हल्ले लढायुक्तीची उत्कृष्ट उदाहरणे असून, शिवाजी महाराजांची बुद्धिमत्ता आणि शिस्तबद्ध नेतृत्व दाखवतात, ज्यामुळे ते 'हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक' म्हणून ओळखले गेले.
